banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Liyakat anlayışınız bu mu sizin?
Liyakat anlayışınız bu mu sizin?
İki devletlilikten geri adım yok
İki devletlilikten geri adım yok
PCR testleri mahkemelik oldu!
PCR testleri mahkemelik oldu!
İkisi bir arada (aşı+KIB-TEK)
İkisi bir arada (aşı+KIB-TEK)
banner376

168 milyondan fazla çocuk yüz yüze eğitimden mahrum

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), koronavirüs salgını nedeniyle 168 milyondan fazla çocuğun yüz yüze eğitim alamadığını açıkladı

04 Mart 2021 Perşembe 08:45
168 milyondan fazla çocuk yüz yüze eğitimden mahrum
banner337
banner391

UNICEF'in COVID-19 salgınının çocukları ve eğitimlerini nasıl etkilediğine ilişkin yayımladığı raporuna göre, her 7 çocuktan biri, yani 214 milyon çocuk, yüz yüze eğitim imkanın dörtte üçünden fazlasını salgın yüzünden kaçırdı.

168 milyondan fazla çocuk ise okullarının yaklaşık bir yıl kapalı kalması nedeniyle yüz yüze eğitim alamadı.

Okulların en fazla kapalı kaldığı ülke Panama

14 ülkede okullar mart 2020'den Şubat 2021'e kadar çoğunlukla kapalı kalırken, üçte ikisi Latin Amerika ve Karayipler'de olan bu ülkelerde 98 milyon okul çağı çocuğu etkilendi.

banner341
Okulların en uzun süre kapalı kaldığı ülkelerin başında Panama yer alırken bu ülkeyi El Salvador, Bangladeş ve Bolivya takip etti.

UNICEF Direktörü Henrietta Fore, "Yüz yüze eğitime erişimi olmayan çocuklar her geçen gün daha da geride kalıyor, en ağır bedeli de en dışlanmış olanlar ödüyor" dedi.

Fore, okulların bir an önce açılmasına öncelik verilmesi çağrısı yaptı.

UNICEF'ten boş okul, boş sıra sergisi

UNICEF, salgın boyunca eğitimden mahrum kalan çocuklara dikkati çekmek için Birleşmiş Milletler Genel Merkezinin bahçesine 168 milyon çocuğu temsilen 168 boş sıra ve okul çantası yerleştirdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Yüz Yüze Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NATO'dan AB'ye ''dayanışma'' önerisi
NATO'dan AB'ye ''dayanışma'' önerisi
Fransa: Nisan ayının ortalarında normalleşme başlayabilir
Fransa: Nisan ayının ortalarında normalleşme başlayabilir
Derin dondurucu bozuldu, binden fazla aşı çöpe atıldı!
Derin dondurucu bozuldu, binden fazla aşı çöpe atıldı!
Almanya'da koronavirüs tedbirlerinin süresi uzatıldı
Almanya'da koronavirüs tedbirlerinin süresi uzatıldı
Güney Afrika ve Çin'de sahte COVID-19 aşıları ele geçirildi
Güney Afrika ve Çin'de sahte COVID-19 aşıları ele geçirildi
AB'den İngiltere'ye "Brexit anlaşmasını ihlal" suçlaması
AB'den İngiltere'ye "Brexit anlaşmasını ihlal" suçlaması
Tarihte ilk kez bir Papa Irak'a gidiyor
Tarihte ilk kez bir Papa Irak'a gidiyor
Yunanistan sallanmaya devam ediyor
Yunanistan sallanmaya devam ediyor
BM: Somali'de günde yalnızca bir öğün yemek yenebiliyor
BM: Somali'de günde yalnızca bir öğün yemek yenebiliyor
Michelin, dünyanın ilk lastik geri dönüşüm tesisini kuruyor
Michelin, dünyanın ilk lastik geri dönüşüm tesisini kuruyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim