Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
kısa süreli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103181
ALTIN
227.797
DOLAR
5.3218
STERLİN
6.9385
EURO
6.0332
Perşembeye kadar yer yer sağanak bekleniyor
PERŞEMBEYE KADAR YER YER SAĞANAK...
Sürücülerin dikkatine
Son Dakika
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
Hayvancılar Birliği'nden araçlı eylem duyurusu!
ARAÇLI EYLEM YAPACAKLAR
En çok yağış nereye düştü?
EN ÇOK YAĞIŞ NEREYE DÜŞTÜ?
banner282
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

150 yıllık sır: “Zebraların çizgilerinin ne işe yaradığı sorusuna yanıt bulundu”

150 yıllık sır: “Zebraların çizgilerinin ne işe yaradığı sorusuna yanıt bulundu”

22 Şubat 2019 Cuma 12:05
150 yıllık sır: “Zebraların çizgilerinin ne işe yaradığı sorusuna yanıt bulundu”

Yeni bir araştırma, zebraların çizgilerinin ölümcül hastalıklar taşıyan at sineklerinin üzerlerine konmasını engellediğine işaret ediyor.

Bristol Üniversitesi'nde yapılan araştırmada atların üzerine zebra desenli ve tek renk örtüler örtüldü.

Araştırma heyetinin başkanı Prof. Tim Caro'ya göre hayvanlara yaklaşan sinek sayılarında farklılık görülmedi.

Ancak sineklerin çoğunun zebra desenli atlara yaklaşırken yavaşlayamayıp yalpaladıkları gözlendi. Bazı sineklerin de son anda ata konmaktan vazgeçip uçmaya devam ettikleri görüldü.

Çizgiler uzaktan sinekleri caydırmasa da, bu hayvanların zebra desenli örtüsü olan atların üzerine konma oranları dörtte birden daha az çıktı.

Bilim insanları zebraların çizgilerinin ne işe yaradığı sorusuna Charles Darwin zamanından beri, yaklaşık 150 yıldır yanıt arıyor.

Bu konuda şimdiye kadar farklı teroriler ortaya atıldı.

Bunlar arasında çizgilerin hayvanların vücut ısısını ayarlaması, yırtıcılara karşı koruma sağlaması ve hatta bireysel tanınma gibi sosyal bir işlev görmesi de var.

Prof. Caro, araştırmaya katılan biyologların büyük bölümünün çizgilerin tek işlevinin sineklerle ilişkili olduğunda görüş birliğine vardığını söylüyor.

Afrika at sinekleri, özellikle Latin Amerika'da her yıl binlerce insanın ölümüne yol açan Rodezya uyku hastalığı ve kasları eriterek ölümcül olabilen Afrika at vebası gibi hastalıklara neden oluyor.

Dr. Martin How da, "Hayvanlar için ısırılmaya karşı ölüm-kalım meselesi olacak bir konuda gerçekten güçlü bir seçilim baskısı söz konusu" dedi.

Son Güncelleme: 22.02.2019 15:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya'nın Bütçe Fazlası 58 Milyar Avro Oldu
Almanya'nın Bütçe Fazlası 58 Milyar Avro Oldu
Hindistan'da Sahte İçkiden 14 Kişi Öldü
Hindistan'da Sahte İçkiden 14 Kişi Öldü
"2019, Afganistan Barış Sürecinde Belirleyici Olacak"
İsveç kraliyet ailesinin tacını çalan hırsıza hapis cezası
İsveç kraliyet ailesinin tacını çalan hırsıza hapis cezası
Venezuela 'abd Yardımını' Engellemek İçin Brezilya İle Sınırını Kapatıyor
Venezuela 'abd Yardımını' Engellemek İçin Brezilya İle Sınırını Kapatıyor
Yunanistan'da grip 74 can aldı
Yunanistan'da grip 74 can aldı
Cepten ilk “alo“nun üzerinden 25 yıl geçti
Cepten ilk “alo“nun üzerinden 25 yıl geçti
Mısır-iran İlişkilerinde Yakınlaşma İşaretleri
Mısır-iran İlişkilerinde Yakınlaşma İşaretleri
Japonya uçan araba dönemine hazırlanıyor
Japonya uçan araba dönemine hazırlanıyor
İsrail'de Netanyahu Dönemi Sona Mı Eriyor?
İsrail'de Netanyahu Dönemi Sona Mı Eriyor?

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim