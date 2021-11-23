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147 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fas sahil güvenlik birimleri, geleneksel teknelerle Avrupa’ya geçmeye çalışan 147 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

23 Kasım 2021 Salı 10:00
147 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fas resmi ajansı MAP’ın askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, Kraliyet Deniz Kuvvetleri'ne bağlı sahil güvenlik birimlerinin Avrupa’ya geçmeye çalışırken zor durumda kalan 147 düzensiz göçmene yardım ettiği açıklandı.

Kurtarılan göçmenlerin çoğunluğunun Sahra Altı Afrika'dan olduğu belirtilen haberde, aralarında az sayıda Asya ülkeleri uyruklu kişilerin de bulunduğu bilgisine yer verildi.

Düzensiz göçmenlere ilk yardım müdahalelerinin Kraliyet Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerde yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

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"42 binden fazla düzensiz göçün önüne geçildi"

Haberde, düzensiz göçmenlerin daha sonra Kraliyet Jandarma birimlerine teslim edildiği ifade edildi.

Fas makamları, 2021 yılı başından bu yana 42 binden fazla düzensiz göçün önüne geçildiğini, yasa dışı göç alanında faaliyet gösteren 156 suç şebekesinin ise çökertildiğini duyurmuştu.

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