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12 yaşındaki Jackson Oswalt odasında nükleer füzyon reaktörü yaptı

12 yaşındaki Jackson Oswalt odasında nükleer füzyon reaktörü yaptı

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:19
12 yaşındaki Jackson Oswalt odasında nükleer füzyon reaktörü yaptı

Yaşıtları Lego oyuncaklarından yaptıkları evlerle gurur duyarken, 12 yaşındaki Jackson Oswalt odasında nükleer füzyon reaktörü yapmayı başardı. Genç mucit Amerikalı bilim otoritelerinin çalışmasını teyit etmesini bekliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde yaşayan Jackson Oswalt yaklaşık bir yılda evinin bir odasında nükleer füzyon reaktörü geliştirdiğini iddia ediyor.

Oswalt'ın çalışması bilim insanları tarafından henüz teyit edilmese de, ABD'de yeni keşiflerin paylaşıldığı "Açık Kaynak Fusor Araştırma Konsorsiyumu" genç mucitin sonuçlarını doğruladı. Grubun web sitesi yöneticisi Jason Hull'a göre Oswalt, nükleer füzyonu başarıyla tamamlayan tutkulu kişilerin listesine eklendi.

Böylelikle Oswalt’ın, nükleer füzyon reaktörü geliştiren dünyanın en genç insanı olan 14 yaşındaki Taylor Wilso'ın unvanını da elinden alması bekleniyor.

Malzemeleri eBay'den satın aldı
Oswalt, odasında monte ettiği ev yapımı reaktör için internet alışveriş sitesi olan eBay'dan eski vakum ve pompa gibi ürünler satın aldı.

Malzemelerin hepsinin kullanım için yeterli olmadığının altını çizen Oswalt, ekipmanların üzerinde bazı değişiklikler yaptığını belirtti. Son çalışmaları tamamlayan Oswalt, füzyon enerjisini serbest bırakan yüksek sıcaklığa sahip atomları birleştiren bir reaktör yapmayı başardı. Yüksek seviyede enerji üreten makine, tıpkı güneş sistemi ve yıldız sisteminde olduğu gibi atomların birleşmesini sağlıyor.

Toplam 10 bin dolara maloldu
Çocuklarının başarısından gurur duyan ailesi, Oswalt'ın bu projesini hep desteklediklerini ve makinenin yapımı için yaklaşık 10 bin dolar harcama yaptıklarını açıkladı. Genç mucitin bu projesinin nedeni ise diğer insanların füzyon reaktörleriyle neler yaptıklarını öğrenmek olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Nükleer Füzyon Reaktörü
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