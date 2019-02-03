110 kişinin öldüğü baraj faciasının görüntüleri ortaya çıktı

Brezilya’nın güneybatısındaki Brumadinho kenti yakınlarında bulunan maden atık barajında 25 Ocak´ta meydana gelen çökmede ölenlerin sayısı 110’a yükseldi.

Brezilya´da yayın yapan Band TV olayın güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.

Yaşanan dehşeti anbean gösteren görüntülerde, iki otomobil göze çarpıyor. Araçlar, suların hızla üzerlerine gelmesiyle çaresizce bir çıkış yolu arıyor. Kabusu saniye saniye yaşayan araç sürücüleri, suların kendilerine ulaşması sonrası gözden kayboldu.

Öte yandan faciada 238 kişiye ulaşılmazken, hayatını kaybedenlerin 71’inin kimliğinin doğrulandığı belirtildi.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre can kaybının artmasından endişe ediliyor. Facianın yaşandığı bölgede soruşturma sürüyor.