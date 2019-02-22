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11 Venezuelalı diplomat saf değiştirdi

11 Venezuelalı diplomat saf değiştirdi

22 Şubat 2019 Cuma 09:41
11 Venezuelalı diplomat saf değiştirdi

Venezuela muhalefeti, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini geçici başkan ilan ettiği tarihten bu yana ABD'de görevli 11 diplomatın saf değiştirerek kendi taraflarına geçtiğini bildirdi.

Ayrıca Nicolas Maduro hükümeti karşıtı muhaliflerin ABD'deki üst düzey temsilcilerinden Gustavo Marcano, Venezuela'ya ait ABD'deki elçilik ve konsolosluklara ait banka hesaplarının dondurulduğunu da dile getirdi. Marcano, Nicolas Maduro'ya sadık diplomatların Venezuela'ya dönmeden önce diplomatik misyonlardaki tüm sistemleri devre dışı bıraktığını da söyledi. Ancak Marcano, muhalif diplomatların sistemleri yeniden faaliyete sokmak için çaba harcadığını da aktardı. Venezuela muhalefetinin ABD'deki elçisi Carlos Vecchio da saf değiştirerek Maduro hükümetinden ayrılan diplomatların Guaido ile çalışmaya devam edeceğini belirtti. Vecchio, muhalefetin henüz Washington Büyükelçiliği'ne erişiminin olmadığını aktardı. Saf değiştiren diplomatların 7'si konsolosluklarda, 3'ü büyükelçilikte biri de BM'de görev yapıyordu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD başta olmak üzere bölge ülkelerinin gönderdiği insani yardım malzemelerinin ülkeye girmesine karşı çıkıyor. Kolombiya sınırına giden ve Juan Guaido'nun da aralarında bulunduğu 80 milletvekili, gıda ve tıbbi malzemelerden oluşan yardımları Venezuela'ya geçirmeye çalışacak. Ancak güvenlik güçlerinin yollara barikatlar kurduğu ve insani yardımların geçişini engelleyeceği ifade ediliyor. Muhalefet, gün içerisinde Kolombiya Venezuela sınırının Kolombiya tarafındaki Cucuta kentine gönderilen malzemeleri bölgedeki 3 köprü üzerinden ülkeye sokmayı deneyecek.

Sınırda açıklama yapan Milletvekili Jose Manuel Olivares, yardımları taşımak ve askerlerin olası engellemelerini aşmak için sınırın Venezuela tarafından beyaz elbiseler giyerek geleceklerini söyledi. Venezuela güvenlik güçlerine müdahale etmemeleri ve sınırı açmaları uyarısında bulunan Olivares, "Eğer askerler müdahale ederek suç işlerse kendi gelecekleri ile oynarlar." dedi. Olivares, ülkesinde kanser hastası 40 bin kişinin kemoterapi ilaçlarından, HIV virüsü taşıyan 70 bin kişinin de bu hastalığın aşısından mahrum olduğunu dile getirdi. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin de yardım malzemelerinin toplandığı bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

İnsani krizin yaşandığı ülkeye bir başka yardım da Brezilya üzerinden gönderilmeye çalışılacak. Ancak Maduro buradan gelecek yardımları da istemediğini bildirdi. Maduro, televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında "halkı korumak için" Brezilya sınırının kapatılacağını açıkladı.

Brezilya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Otavio Rego Barros ise gıda ve tıbbi malzemelerinden oluşan yardımların Brezilya sınır kenti Pacaraima'da depolanacağını ve Guaido'nun kamyon göndererek bu malzemeleri alıncaya kadar yardımların depolarda tutulacağını söyledi.

Pence, Guaido'ya destek için Kolombiya'ya gidiyor
Bu arada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, muhalif lider Juan Guaido'ya destek vermek amacıyla 25 Şubat'ta Kolombiya'ya gidecek.

Pence'in Başkan Donald Trump adına Bogota'ya gideceği bildirilen Beyaz Saray açıklamasında, "Geçici devlet başkanı Juan Guaido'ya ABD'nin sarsılmaz desteğini dile getirecek olan Başkan Yardımcısı Mike Pence, aynı zamanda Venezuela halkının demokrasi için verdiği mücadeleye de desteğini yineleyecek." ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
11 Venezuelalı Diplomat
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