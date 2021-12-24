Dünyada 21 Aralık itibarıyla toplam 106 ülkede Omicron vakası tespit edildi.

Alman Statista şirketinin verilerine göre, 16 Aralık itibarıyla İngiltere, Omicron vakalarının en çok görüldüğü ülke oldu.

İngiltere'de 16 Aralık itibarıyla 2 bin 957 Omicron vakası görülürken İngiltere'yi 1000 vakayla Güney Afrika, 321 ile ABD takip etti.

İşte ülke ülke Omicron vakaları

Danimarka’da 213, İsviçre’de 124, Belçika’da 121, Avustralya’da 105, Almanya’da 102, İsrail’de 90, Hollanda’da 64, Kanada’da 58, Fransa’da 56, Norveç’te 55, İspanya’da 52, Portekiz’de 23, İsveç’te 20, Avusturya ve İtalya 17’şer, Brezilya’da 16, Singapur’da 13, Nijerya ve Hindistan’da 11’er, Güney Kore’de 9, Japonya ve Senegal’de 7’şer, İrlanda’da 6, Çekya’da 5, Rusya, Romanya, Yunanistan, Filipinler'de 2’şer, Pakistan, Endonezya, Arjantin, Yeni Zelanda da birer Omicron vakası tespit edildi.

İngiltere’de 14 kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "Endişe Verici Varyantlar" arasında sınıflandırdığı Omicron varyantından sadece İsrail, ABD ve İngiltere'de ölenler oldu.

İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Gillian Keegan, 22 Aralık itibarıyla Omicron varyantıyla bağlantılı olarak 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail'de başka rahatsızlıkları da olan bir kişinin ölmesiyle Omicron kaynaklı ilk ölümün yaşandığı, ABD’de de 20 Aralık’ta söz konusu varyant kaynaklı bir kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Salgının başından bu yana 277 milyonun üzerinde vaka

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, salgınının başından bu yana dünyada vaka sayısı 277 milyon 631 bin 414'e ulaştı.

Dünya genelinde COVID-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyon 396 bin 334, iyileşenlerin sayısı da 248 milyon 871 bin 296 oldu.

En yüksek vaka sayısının görüldüğü ABD'de 52 milyon 510 bin 978 kişi COVID-19'a yakalandı, 833 bin 29 kişi hayatını kaybetti.

Ölümlerde de ilk sıra ABD'de

ABD, COVID-19 ölümlerinde de dünyada ilk sırada yer almayı sürdürüyor.