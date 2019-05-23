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102 yaşındaki kadın, huzurevinde 95 yaşındaki oda komşusunu öldürdü

102 yaşındaki kadın, huzurevinde 95 yaşındaki oda komşusunu öldürdü

23 Mayıs 2019 Perşembe 12:42
102 yaşındaki kadın, huzurevinde 95 yaşındaki oda komşusunu öldürdü

Fransa'daki bir huzurevinde yaşayan 102 yaşındaki bir kadının, oda komşusu olan 92 yaşındaki bir başka kadını öldürme şüphesiyle gözaltına alındı.

Savcı, şu anda bir psikiyatri hastanesinde tutulan zanlının daha önce bakıcılara "birini öldürdüğünü" söylediğini açıkladı.

Ülkenin kuzeyindeki Chezy-sur-Marne'daki huzurevinin bir bakıcısı, cinayet kurbanını yüzündeki ciddi yaralarla yatağında yatarken buldu.

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Otopside, ölüm nedeninin "boğulma ve kafaya vurulan darbeler" olduğu sonucuna varıldı.

Cesedin, geçen Cumartesi gece yarısı bir bakıcı tarafından bulunduğu kaydedildi.

102 yaşındaki zanlının, "kızgın, kafası karışık" bir halde bulunduğu ve bakıcıya birini öldürdüğünü söylediği bildirildi.

Cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığını belirlemek için, zanlıya psikiyatrik testler yapıldığı kaydedildi.

Son Güncelleme: 23.05.2019 17:09
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