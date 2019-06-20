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101 bin kilometre hızla Dünya'ya yaklaşıyor!

101 bin kilometre hızla Dünya'ya yaklaşıyor!

20 Haziran 2019 Perşembe 13:52
101 bin kilometre hızla Dünya'ya yaklaşıyor!

NASA, dünyaya doğru saate 101 bin kilometre hızla ilerleyen Bennu göktaşının bugüne kadar çekilen en detaylı fotoğrafını yayınladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) göktaşı Bennu'nun en net fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, NASA Bennu'nun fotoğrafını Dubai'deki Burj Khalifa binasının yerden yüksekliğinden bile daha yakın bir mesafeden çekmeyi başardı.

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NASA, BENNU'YU NÜKLEER SİLAH İLE VURMAK İSTİYOR

Gezegenimize doğru saate 101 bin kilometre hızla ilerleyen 'Bennu' isimli astreoit Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ni (NASA) harekete geçirdi.

Yaklaşık 500 metre yüksekliğinde olan Bennu'yu "riskli" kategorisinde değerlendirilen NASA, olası bir felaketin önüne geçmek için iki plan geliştirdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, NASA'nın öncelikli planı Bennu'nun rotasını değiştirmek. 8.8 ton ağırlığında olan Hammer (Çekiç) isimli uzay aracının asteroide çarptırılarak yönünü değiştirilebileceği belirtiliyor.

NASA'nın ikinci planı ise nükleer silah kullanmak. Bu seçenekte uzay aracına nükleer silah yerleştirilecek ve Bennu, Dünya'dan çok uzak bir mesafedeyken vurularak parçalanacak. 

Projede görev yapan fizikçi Kirsten Howley, ABD basınına yaptığı açıklamada Bennu'nun 2135 yılında gezegenimize çarpma olasılığın şu an için düşük olduğunu belirtti ama NASA'nın buna rağmen şimdiden çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi.

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