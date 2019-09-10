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100 Sterlinlik Trafik Cezasını Ödememek İçin 30 Bin Sterlin Harcadı

Londra, 10 Eylül 19 : İngiltere\'de emekli bir mühendis, hız sınırını aştığı gerekçesiyle aldığı 100 sterlin (yaklaşık 710 TL) trafik cezası için verdiği hukuk mücadelesinde 3 yılda 30 bin sterlin (yaklaşık 210 bin TL) harcadı.

100 Sterlinlik Trafik Cezasını Ödememek İçin 30 Bin Sterlin Harcadı

Londra, 10 Eylül 19 : İngiltere\'de emekli bir mühendis, hız sınırını aştığı gerekçesiyle aldığı 100 sterlin (yaklaşık 710 TL) trafik cezası için verdiği hukuk mücadelesinde 3 yılda 30 bin sterlin (yaklaşık 210 bin TL) harcadı.

10 Eylül 2019 Salı 14:34
100 Sterlinlik Trafik Cezasını Ödememek İçin 30 Bin Sterlin Harcadı

Londra, 10 Eylül 19 : İngiltere'de emekli bir mühendis, hız sınırını aştığı gerekçesiyle aldığı 100 sterlin (yaklaşık 710 TL) trafik cezası için verdiği hukuk mücadelesinde 3 yılda 30 bin sterlin (yaklaşık 210 bin TL) harcadı.

BBC'nin haberine göre, 71 yaşındaki Richard Keedwell, 2016'da Worcester şehrine yaptığı yolculuk sırasında saatte 48 kilometre hız sınırı bulunan bir yolda 56 kilometre hızla gittiği gerekçesiyle aldığı 100 sterlinlik trafik cezasına karşı "hız sınırını kesinlikle aşmadığını" savunarak, cezayı ödememek için hukuk mücadelesi başlattı.

Keedwell, mahkemede hız kamerasının yakından geçen bir başka aracın hızını algılamış ya da bozuk olabileceğini söyleyen bir video ve elektronik uzmanının da yardımını aldı.

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Davayı kaybeden Keedwell'in, geçen ay yaptığı temyiz başvurusu da sonuçsuz kaldı.

Avukatlara yaklaşık 21 bin sterlin ödediğini söyleyen Keedwell, seyahat masraflarının yanı sıra mahkeme masrafları için de 7 bin sterlin harcadığını ifade etti.

Davanın daha çabuk sonuçlanacağını sandığını belirten Keedwell, oğluna miras bırakacağı parayı harcadığını ve bu kadar para harcadığı için pişman olduğunu dile getirdi.

(BBC/AA/FG)

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