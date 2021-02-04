banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Özel sektörün kaderi bu…
Özel sektörün kaderi bu…
Herkes sorumluluğunun farkında mı?
Herkes sorumluluğunun farkında mı?
Arıklı’ya fırsat vermeliyiz!
Arıklı’ya fırsat vermeliyiz!
Çağırdıklarında çok geç kalınmış olacak !
Çağırdıklarında çok geç kalınmış olacak...
banner376

10 ay sonra komadan uyandı, hastanede iki kez koronavirüse yakalandı, salgını bilmiyor

İngiltere'nin Burton kasabasında geçen yıl Mart ayında evinin önünde bir aracın kendisine çarpması sonucu beyin travması geçiren bir kişi, 10 ay sonra komadan uyandı.

04 Şubat 2021 Perşembe 18:45
10 ay sonra komadan uyandı, hastanede iki kez koronavirüse yakalandı, salgını bilmiyor
banner337
banner351

İngiltere'nin Burton kasabasında geçen yıl Mart ayında evinin önünde bir aracın kendisine çarpması sonucu beyin travması geçiren bir kişi, 10 ay sonra komadan uyandı.

Ülkede karantina kısıtlamalarının başladığı tarihten 3 hafta önce komaya giren 19 yaşındaki Joseph Flavill, hastanede iki kez koronavirüse yakalanmasına rağmen, Covid-19 salgınını bilmiyor.

Ailesi, komadan çıktıktan sonra iyileşme belirtileri gösteren Flavill'in henüz konuşamadığını, sorulanlara gözlerini "Evet" ya da "Hayır" anlamında bir veya iki kez kırparak yanıt verdiğini söylüyor.

banner341
Aralık'taki doğum gününde hastanede annesiyle bir kez görüştürülen Flavill'in daha sonra kimseyle teması olmadığı belirtiliyor.

Teyzesi Sally Flavill Smith, Joseph Flavill'in dünya genelinde 2,2 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgınından haberi olmadığını söyledi.

Ailesi Flavill'in tedavisi için internetten başlattığı kampanyada şimdiye kadar 32 bin sterlin (yaklaşık 43 bin dolar) yardım toplandığı belirtiliyor.

banner360
Son Güncelleme: 04.02.2021 20:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19 salgını kanser tedavisinde yıkıcı etkide bulundu
Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19 salgını kanser tedavisinde yıkıcı etkide bulundu
Afrika'nın yeterli aşıyı bulabilmesi yıllar alabilir
Afrika'nın yeterli aşıyı bulabilmesi yıllar alabilir
Alman Sniffer köpekleri COVID-19'u% 94 doğrulukla tespit ediyor
Alman Sniffer köpekleri COVID-19'u% 94 doğrulukla tespit ediyor
AB liderleri 25 Şubat'ta toplanacak
AB liderleri 25 Şubat'ta toplanacak
Covax kapsamında yoksul ülkelere aşı tahsis edilecek
Covax kapsamında yoksul ülkelere aşı tahsis edilecek
BM: "Afganistan'da mahkumlar işkence ve kötü muamele görüyor"
BM: "Afganistan'da mahkumlar işkence ve kötü muamele görüyor"
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 457 bini aştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 457 bini aştı
Covid-19 aşısı bulaşı büyük ölçüde engelliyor
Covid-19 aşısı bulaşı büyük ölçüde engelliyor
Fransa'da AstraZeneca aşısı 65 yaş üstüne önerilmedi
Fransa'da AstraZeneca aşısı 65 yaş üstüne önerilmedi
Pfizer, Kovid-19 aşısından 2021'de yaklaşık 15 milyar dolar gelir bekliyor
Pfizer, Kovid-19 aşısından 2021'de yaklaşık 15 milyar dolar gelir bekliyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim