Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla yarın 6 sivil toplum örgütü, ortak etkinlik düzenleyecek.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Peyzaj Mimarları Odası, Bağımsız Gençlik Derneği, Karpaz Dostları Derneği, Toplumsal Varoluş Derneği ve Her Daim Doğa Dostları Grubu’nun organize ettiği etkinlik yarın sabah 07.00-08.00 saatleri arasında Ayluga göletinde gerçekleşecek.

Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzm. Dr. Asuman Korukoğlu’nun sunumu ile başlayacak etkinlik, göletin gözlemlenmesi ile devam edecek.

Etkinliğe katılmak isteyenler için toplanma noktası Çanakkale Spor Kulübü önü olarak açıklandı.

Konuyla ilgili yazılı açıklamada “Ülkemizde her geçen gün saldırıya uğrayan sulak alanlarımıza dikkat çekmek, önemini vurgulamak ve farkındalık yaratmak amacıyla bizler 6 sivil toplum örgütü biraya gelerek bu etkinliği gerçekleştiriyoruz” denildi.