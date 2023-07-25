Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) İstanbul’da başladı.

Fuarın açılışına KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da katıldı.

Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu haline gelen IDEF, bu yıl 16'ncı kez kapılarını açtı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde gerçekleştirilen fuar, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

Türk savunma sanayisinin uluslararası platforma çıktığı fuarın açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve üst düzey yabancı konuklar başta olmak üzere çok sayıda yerli ve yabancı yetkili katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajla katılım sağladığı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, bu yıl 55 ülkeden 1.461 firmayı bir araya getiriyor.

- "Yeni iş birliklerinin temelleri atılacak"

Fuarın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, geçmiş IDEF fuarlarında olduğu gibi bu yıl da hem Türk savunma sanayisi şirketlerinin hem de küresel şirketlerin son teknoloji barındıran platform ve sistemlerinin görücüye çıkacağını belirterek, çok sayıda sözleşme imzalanacağını ve yeni iş birliklerinin temellerinin atılacağını söyledi.

Türkiye'nin, bulunduğu kırılgan coğrafyada modern araç ve gereçlerle donatılmış bir Türk ordusuna sahip olmanın hayati öneminin farkında olduğunu vurgulayan Görgün, "Türk savunma sanayisinin geliştirip ürettiği yerli ve milli ürünlerimiz güvenlik güçlerimizin terörle mücadelede operasyonlarında, yurt içi ve yurt dışındaki harekatlarında başarıyla kullanılmaktadır." dedi.

Görgün, Türk savunma sanayi ürünlerinin ihraç edildiği ülke sayısının 170'e, ihraç edilen ürün çeşitliliğinin 230'a çıktığını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Her alanda olduğu gibi savunma sanayi alanında da önemli atılımlar gerçekleştirmekte olan ülkemiz, bir yandan dünya savunma sanayi pazarında rekabet gücünü artırırken, öte yandan bulunduğu bölgede güvenlik ve istikrarın temini için Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde var gücüyle çalışmaktadır. Geçen yıl 4,4 milyar dolarlık rekor ihracatla yakaladığımız başarı ivmesini bu yıl inşallah çok daha yukarıya taşıyacağız. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde savunma sanayi alanında dünyanın en önemli ülkelerinden biri olmayı hedefliyoruz. IDEF'te görüşme ofisi açan 31 Türk tedarik makamı tarafından, heyetler ve katılımcı firmalarla toplam 4 bin 914 planlı ikili görüşme ve 120 anlaşma imzalanmasını öngörmekteyiz."

- 1.461 firma katılıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade ise IDEF'in savunma sanayisi alanında önemli bir uluslararası tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformuna dönüştüğünü söyledi.

Piyade, "IDEF, dünyanın en büyük 4 savunma sanayisi fuarı arasında yerini almıştır. Fuarımızda 689 yerli, 772 yabancı katılımcı olmak üzere toplam 1.461 firmaya ev sahipliği yapmanın yanı sıra 81 ülkeden 189 heyeti de fuarımızda ağırlıyoruz." diye konuştu.

- En yeni ürünler ilk kez görücüye çıktı

Katılımcı firma açısından dünyanın en büyük ilk 4 savunma sanayisi fuarı arasında yer alan IDEF, görüşmeler açısından ise dünyanın en büyük savunma sanayisi fuarı olarak dikkati çekiyor.

IDEF'te önceki yıllarda olduğu gibi Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen birçok ürün ilk kez sergileniyor. Daha önce geliştirilen çeşitli ürünlerin de yeni versiyonları fuarda tanıtılıyor.

Fuarda; zırhlı muharebe araçları, taktik zırhlı araçlar, insansız kara, hava ve deniz araçları, silah sistemleri, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askeri simülatörler, elektronik harp çözümleri, güç grupları ve patlayıcı madde imha ekipmanlarının aralarında bulunduğu birçok ürün yer alıyor.

IDEF kapsamında yerli ve yabancı resmi heyetler, katılımcı firmalar arasında çeşitli iş birliği görüşmeleri gerçekleştirilecek. Ayrıca Türk savunma sanayisinin gündeminde bulunan önemli projelere ilişkin sözleşme imzalanacak.

Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı 28 Temmuz'da sona erecek.