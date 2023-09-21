Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (GHTC) ikinci merkez ofisini Brüksel’e açacak. Konsey’den yapılan açıklamaya göre karar, Kişinev’de düzenlenen Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (GHTC) Yönetim Kurulu toplantısında alındı.

Konsey Dönem Başkanı Ahmet Savaşan (KKTC) başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısına, GHTC Kurucu Onursal Başkanı Emin Çakmak (Türkiye), Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Gürkan (Türkiye), Genel Sekreter Doğan Yalkı (KKTC), Genel Sekreter Yardımcısı Nedime Serakıncı (KKTC) yanı sıra, 4. Dönem Başkanı Ruslan Guliyev (Azerbaijan), 5. Dönem Başkanı Violetta Janyshevska (Ukraine), Başkan Yardımcısı ülke temsilcileri, Lutz Lungwitz (Almanya), Aibek Alanov (Kırgizistan), Natalia Ciobanu (Moldova), Amine Bellamine (Fas), Raissa Nurzhaubayeva and Saulesh Kalenova (Kazakistan), Constantin Alexandru (Romanya), Maria Princivalle temsilcisi Florin Losif ( İtalya) katıldı.

Açıklamaya göre, toplantıda ülkeler arası işbirliğinin geliştirilmesi için izlenecek yol haritası, üye ülke sayısının arttırılması, 56 ülkenin katılımı ile KKTC’de gerçekleştirilecek 2024 Dünya Sağlık Turizmi Formu hazırlıkları, 2023-24 yıllarında destek verilecek ve katılım sağlanacak uluslararası organizasyonlar, bilimsel web konferansları takvimi, tüzük değişiklikleri, süreli bilimsel yayınlar, konseyin sosyal ağları ile dijital altyapısının güçlendirilmesi için atılacak adımlar gibi konular ele alındı.