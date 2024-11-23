“Dünya Kiliseler Konseyi” Yürütme Kurulu toplantısının 21 Kasım’da Paralimni’deki “Konstantia ve Mağusa Metropolitliği’"nde” başladığı ve ayın 26 Kasım'a kadar devam edeceği bildirildi.

Alithia’ya göre, sözde “Paralimni ve Derinya Belediye Başkanı” Yorgos Nikolettos toplantı açılışında yaptığı konuşmada, organizasyonun gerek bölge, gerek Güney Kıbrıs için çok önemli olduğunu söyledi.

“Konstantia ve Mağusa Metropolitliği”nin daveti üzerine Güney Kıbrıs’ta yapılan Dünya Kiliseler Konseyi Yürütme Kurulu toplantısında, 18-25 Haziran 2025’te Johannesburg’ta yapılacak toplantının hazırlıkları, işgal savaş ve çatışmalar çerçevesinde barış inşa edilmesi ve konseyin bütçe ve stratejik uygulama da dahil 2025 planlaması üzerinde durulacağı kaydedildi.