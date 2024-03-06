Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'nin kuzeyine yönelik 20 Şubat’ta durdurulan acil gıda yardımı ulaştırma çabalarının bugün yeniden başladığını ancak bazı aksaklıklarla karşılaşıldığını bildirdi.

Merkezi Roma'da bulunan BM kuruluşundan yapılan yazılı açıklamada, 20 Şubat’ta emniyetli dağıtım imkanı olmadığı için durdurulan Gazze’nin kuzeyine yönelik acil gıda malzeme tedarikinin bugün yeniden başladığı belirtilerek, "İlk 14 kamyonluk gıda konvoyu, Gazze Vadisi kontrol noktasında üç saatlik beklemenin ardından İsrail Silahlı Kuvvetleri tarafından geri çevrildi. Kamyonlar sonra başka bir rotaya yönlendirildi ve yiyecekleri yağmalayan çaresiz kalabalık tarafından durduruldu. Kamyonlardan yaklaşık 200 ton yiyecek alındı." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'nin kuzeyinde açlığın önlenmesi için gereken büyük miktardaki yiyecekleri taşımak için kara yolunun tek seçenek olduğu vurgulanan açıklamada, bugün Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetlerinin de 6 ton gıda malzemesini Gazze'nin kuzeyine bıraktığı kaydedildi.

Açıklamada, "Gazze'nin kuzeyinde açlık, çocukların açlıkla ilgili hastalıklardan öldüğü ve ciddi düzeyde yetersiz beslenmenin olduğu felaket boyutlarına ulaştı. Bu ölçekte bir yardım operasyonu için Gazze’ye daha fazla giriş noktası olması ve Aşdod Limanı'nın kullanılması gerekiyor. Bu boyutta bir operasyonu mümkün kılmak için Gazze'de acil ateşkes gerekli." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau da "WFP’nin bugünkü konvoyu, açlık çeken insanlara yiyecek sağlamak için kuzeye ulaşamadı ancak WFP, bunu başarmak için mümkün olan her yolu aramaya devam ediyor. Havadan gıda indirmeleri son çare ve kıtlığı önlemeyecek. Gazze’nin kuzeyine yeterli gıda ulaştırmamıza imkan verecek giriş noktalarına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

(AA/ID/ÖK)