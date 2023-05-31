Belediyeden verilen bilgiye göre yarın 18.00-20.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinliğe katılım ücretsiz olacak.

Dünya Çocuk Günü, İskele’de çeşitli etkinliklerle kutlanacak

1 Haziran Dünya Çocuk Günü, İskele’de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Gün dolayısıyla tüm çocukların ücretsiz katılacağı etkinlik, saat 18.00’de, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Meclis Üyeleri eşliğinde Hurma Büfe önünden ‘Tüm Çocukların Yüzü Gülsün’ temalı sevgi yürüyüşü ile başlayacak.

İskele Belediyesi Küçükler Halk Dansları Topluluğu’nun dans gösterisinin de yer alacağı etkinlikte çocuk şarkıları eşliğinde, yüz boyama, zıp zıp eğlencesi, palyaçolar eşliğindeki gösteriler, çocuklara balon ve dondurma dağıtımı olacak. Saat 20.00’da son bulacak etkinliğe tüm çocukların davetli olduğu duyuruldu.