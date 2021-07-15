Dr. İlker İpekdal

(Yapılanlar sorgulanmaz ise, bazı masalların da günahı olmaz.)
Uzakta, dünyanın batısında bir ada varmış.
İnsanları bilimle yatar bilimle kalkarmış.
Üniversiteleri adeta bilim fabrikası imiş.
Bu sayede de ada ülkesi olmalarına rağmen dışarıya hiç bağımlı değillermiş.
Petrol, doğalgaz konularına güler geçerlermiş, zira tüm arabaları ve eşyaları güneş enerjisi ile çalışırmış.
Covid-19 pandemisi eninde sonunda o adayı da etkisi altına almış.
Tüm dünya ilaç, test, solunum cihazı gibi ihtiyaçlarla boğuşurken, bu şanslı ada, üretken bir üniversitesi sayesinde pandemiden hiç zarar görmemiş.
Dünyada mekanik ventilatör sorunu yaşanırken, kendi hastanelerini Uzak Batı Üniversitesi’nin ürettiği ventilatörlerle donatıvermişler. O kadar çok mekanik ventilatör üretmişler ki tüm dünyaya ihraç etmenin ötesinde, isteyen her ülkeye bağış bile yapmışlar!
Şimdi hala tüm ülkede Uzak Batı’nın mekanik ventilatörleri kullanılıyormuş.
Yetmemiş, üniversitenin bilim insanları Covid-19 için ilaç geliştirmek istemişler.
Madem virüs ağızdan burundan giriyor, biz de sprey yapalım demişler.
Süper etkili formülle yaptıkları spreyi kullanan hiç kimse bir daha Covid-19 olmamış.
Spreyler her yerde yok satmış, tüm dünya ülkeleri kapış kapış almaya devam ediyormuş.
Yetmemiş, Uzak Batı Üniversitesi’nin bilim insanları Covid-19 testlerine neden bu kadar çok para verelim demiler.
Test geliştirmek için kolları sıvayıp var güçleri ile çalışmışlar.
Gelmiş geçmiş tüm Koronavirüs varyantlarını dakikalar içerisinde tespit edecek dünyanın en güvenilir ve en hızlı testini geliştirmişler.
Şimdi tüm ülkede bu test kitleri kullanılıyormuş!
Dünya onları kıskanmış.
Onlar ise mütevazi yoluna devam etmiş!
Ve gelen istek üzerine Uzak Batı Üniversitesi pandemi sorununu kökünden çözmek üzere çalışmalara başlamış.
Gelmiş geçmiş ve gelecek tüm varyantlara etkili bir aşı geliştireceklermiş.
Tek dozla en az on yıl koruma hedeflenmiş.
Olur mu olur.
O ülkenin o üniversitesinden her türlü ‘’atılım’’ beklenir!
Dünya kıskanmaya devam ederken, bakarsınız gün gelir Mars’a bir araç da Uzak Batı Üniversitesi gönderiverir!