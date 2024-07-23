Polis, biri araç yangını olmak üzere, dün dört yerde yangın çıktığını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 11.15 sıralarında, Çatalköy'de Teknecik Elektrik Santrali’nin batısındaki çöplük alanda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndrüldü. Yangında, yaklaşık iki dönümlük arazi içerisindeki kuru dallar, molozlar ve atık çöpler yandı.

Yeşilırmak’ta dün saat 10.30 sıralarında, Şht Nihat Mehmet Caddesi’nde bir şahsa ait arazide de yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, kuru otlar ile 3 zeytin, 1 dut, 1 nar ve 1 şeftali ağacı zarar gördü.

Kumköy su tesisleri bölgesinde bulunan çöplük alanda dün saat 13. sıralarında çıkan yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında, yarım dönümlük alan içerisindeki çöpler ve molozlar ile bir elektrik direği yandı.

-Araç yangını…

Girne’de Şair Can Yücel Sokak üzerinde park halinde bulunan bir salon araç da dün saat 20.30 sıralarında alev aldı. Muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, aracın motor bölümü kısmen yandı.