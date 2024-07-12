"Genel Sekreter, Holguin'in Kıbrıs raporunda yer alan tavsiyeleri değerlendirmeye devam ediyor; Liderlere bundan sonra atılacak adımlarla ilgili önerilerde bulunacak"

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stéphane Dujarric, BM Genel Sekreteri’nin çarşamba günü kendisine sunduğu Kıbrıs raporunda yer alan tavsiyeleri değerlendirmeye devam ettiğini ve liderlere bundan sonra atılacak adımlarla ilgili önerilerde bulunacağını kaydetti.

Dün öğlen saatlerinde düzenlediği günlük basın brifinginin BM sitesinde yayımlanan metnine göre, Dujarric, Kıbrısla ilgili konuştu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Genel Sekreter’in çarşamba günü Holguin’in Kıbrıs’ta ilerleme kaydedebilmek için ortak zemin bulma çabaları kapsamında hazırladığı raporu aldığını söyleyen Dujarric, Genel Sekreter’in Holguin’in raporunda yer verdiği tavsiyelere yönelik değerlendirmesinin sürdüğünü ve Kıbrıslı Türk ve Rum liderlere atılacak adımlarla ilgili önerilende bulunacağını ifade etti.

Bir gazetecinin, Holguin’in önerileriyle ilgili bilgi vermediğini söylemesi ve ‘federal çözüm seçeneğinin artık uygulanamaz hale geliyor olduğu” yorumunu yaparak, “Holguin’in Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporda federal çözümden uzaklaşma gibi yeni fikirlerin bulunup bulunmadığını” sorması üzerine Dujarric, “Rapor Genel Sekreter’e sunulan bir rapor. Genel Sekreter raporları inceler ve ona göre hareket eder” yanıtını verdi.

Genel Sekreter’in Holguin’le yaptığı görüşmeyle ilgili daha fazla bilgi istenmesi üzerine ise Dujarric, “Daha önce söylediğimi duymadınız mı. Maalesef sizinle paylaşacağım başka bir bilgi yok. Bu Holguin’in Genel Sekreter’e verdiği bir rapor, konu bu. Açıkçası, Genel Sekreter görevinin başlangıcından bu yana konuya dahil. Rapora bakacak, durumu değerlendirecek ve ilerisi için konuşacak. “dedi.