Daireden yapılan duyuruda, taban fiyatların kuzu için 45 TL/kg, keçiler için 25 TL/kg, koyun ve koçlar için de 28 TL/kg olarak belirlendiği belirtildi.

Duyuruda, tekliflerin KDV’siz olarak verileceği, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı, ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı ve ihaleyi kazananların en geç 18 Mart Cuma gününe kadar hayvanları almak zorunda oldukları belirtildi.

18 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği kaydedilen duyuruda, kasaplık satışına sunulan kuzu, koç ve koyunların Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği’nde, keçilerinse Ercan DÜÇ’de görülebileceği belirtildi.

Yapılan duyuruya göre, teklifler en geç 11 Mart Cuma saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerekiyor.