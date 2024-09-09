Foto Galeri
Video
Yazarlar
DOLAR
34,05
%0.21
EURO
37,65
%-0.09
STERLIN
44,62
%-0.09
ALTIN
2.736,30
%0.29
BİST100
9.700
%-0.73
BITCOIN
55.900
%3.52
ETHERIUM
2.325
%3.2
Baf
Dipkarpaz
Gazimağusa
Girne
Güzelyurt
İskele
Larnaka
Lefke
Lefkoşa
Limasol
32
°
Güncel
Polisiye Olaylar
Ekonomi
Siyaset
Vatandaş Şikayetleri
Yaşam
Nöbetçi Eczaneler
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Trafik Durumu
Puan Durumu
Tüm Manşetler
Son Dakika Haberleri
Dünya
Türkiye
Güney Kıbrıs
Sağlık
Bilim & Teknoloji
Magazin
Seyahat
Yemek
Her Gün Bir Fıkra
Cinsel Yaşam
Faydalı Bilgiler
Medya Alemi
Emlak
İlginç
Otomobil
Kültür & Sanat
Anne, Çocuk ve Bebek Sağlığı
çocuk ve genç
Eğitim
Kadın
Nostaljik Haberler
Kıbrıs'lı Sanatçıların Eserleri
Hayatın İçinden
Burçlar
Facebook
Künye
İletişim
RSS Bağlantıları
Üyelik Girişi
Güncel
Polisiye Olaylar
Ekonomi
Siyaset
Vatandaş Şikayetleri
Yaşam
Haberler
Dünya
DTÖ: "Küresel ticaret tek başına yoksullukla mücadeleye yardımcı olmuyor"
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel ticaretin, tek başına yoksullukta mücadeleye yardımcı olmadığını ve ekonomiler arasındaki uçurumun kapanması için daha fazlasının yapılması gerektiğini bildirdi.
#Dtö
Timuçin Cansoylu
Editör
09.09.2024 - 19:45
Yayınlanma
1 Dk
Okunma Süresi
Linkedin
Pinterest
Telegram
Kopyala
A
-
A
+
Linkedin
Pinterest
Telegram
Kopyala
A
-
A
+
Editör:
Timuçin Cansoylu
Editör Hakkında
Timuçin Cansoylu
Bunlar da ilginizi çekebilir
Filistin: "İsrail topraklarımızda yayılmacı planlar uygulamak için soykırım savaşından yararlanıyor"
Almanya düzensiz göçün sınırlandırılması ve güvenlik için sınır kontrollerine başlayacak
Atina’da taksiciler bir günlük greve gitti
İtalya'da şiddetli fırtına ve kuvvetli yağış, çığ, sel ve su baskınlarına neden oldu
Avustralya'da savunma personeline yönelik cinsel şiddetin araştırılması için "titiz süreç" çağrısı
Portekiz'de cezaevinden firar eden 5 mahkum için ulusal ve uluslararası alarm verildi
Yorumlar
Gönder
Ana Sayfa
Kategoriler
Güncel
Gazeteler
Polisiye Olaylar
Ekonomi
Siyaset
Vatandaş Şikayetleri
Yaşam
Dünya
Türkiye
Güney Kıbrıs
Sağlık
Bilim & Teknoloji
Magazin
Seyahat
Avrupa Gezileri
Yemek
Her Gün Bir Fıkra
Cinsel Yaşam
Faydalı Bilgiler
Medya Alemi
Emlak
İlginç
Otomobil
Kültür & Sanat
Anne, Çocuk ve Bebek Sağlığı
çocuk ve genç
Eğitim
Kadın
Nostaljik Haberler
Kıbrıs'lı Sanatçıların Eserleri
Hayatın İçinden
Burçlar
Foto Galeri
Video
Yazarlar
Firma Rehberi
Seri İlan
Röportaj
Biyografi
Anketler
Künye
İletişim
Servisler
Nöbetçi Eczaneler
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Trafik Durumu
Puan Durumu
Tüm Manşetler
Son Dakika Haberleri
Haber Arşivi
Web sitemizden ayrılıyorsunuz
Bu bağlantı sizi
https://www.kibrismanset.com
dışındaki bir siteye yönlendiriyor.
Sayfada Kal
Devam Et