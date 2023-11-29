

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Yaşam koşulları ve sağlık hizmetlerinin eksikliği göz önüne alındığında, bombalamalardan ziyade hastalıklardan ölebilecek insan sayısı daha fazla. Şimdi (Gazze'de) kalıcı ateşkese ihtiyacımız var. Bu siviller için ölüm kalım meselesi"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgın hastalık riskinin arttığı Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı yaptı.

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırılarının büyük yıkıma neden olduğu Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Gazze'de şu anda 1,3 milyon kişi barınaklarda yaşıyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, aşırı kalabalık ortamın yanı sıra yiyecek, su, sanitasyon, temel hijyen, atık yönetimi ve ilaca erişim eksikliğinin çok sayıda salgın hastalıklara neden olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, Gazze'de 111 bin şiddetli solunum yolu enfeksiyonu, 12 bin uyuz, beş yaş altı çocuklarda 36 bin, 5 yaş üstü kişilerde 39 bin ishal, 24 bin cilt kızarması, 2 bin 500 impetigo (deri hastalığı) ve 2 bin 500 su çiçeği vakasının görüldüğünü kaydetti.

Yaklaşık 1100 kişiye de sarılık teşhisi konulduğuna dikkati çeken Ghebreyesus, Gazze'de salgın hastalık riskinin arttığının altını çizdi.

Ghebreyesus, "Yaşam koşulları ve sağlık hizmetlerinin eksikliği göz önüne alındığında, bombalamalardan ziyade hastalıklardan ölebilecek insan sayısı daha fazla. Şimdi (Gazze'de) kalıcı ateşkese ihtiyacımız var. Bu siviller için ölüm kalım meselesi." ifadesini kullandı.

-İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 242 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

- Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, dün, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.