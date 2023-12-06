Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun baskısı sonrası DSÖ'nün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan deposundaki tıbbi malzemeleri Refah şehrine taşımasının ilaç tedarikini geciktireceğini belirtti.

Ghebreyesus, tıbbi malzemelerin taşınmasına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

"DSÖ, tıbbi malzemeleri Han Yunus'taki depodan Refah'taki daha küçük bir depoya taşıdı." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, bu işlemin kısa sürede gerçekleşmesi için ciddi bir çaba gerektiğini vurguladı.

Ghebreyesus, "Bu durum, sağlık tesisleri için Sınır Tanımayan Doktorlar ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) planlanan ilaç teslimatının ertelenmesine yol açtı. Teslimat zaten gecikti ve bu, geniş çaptaki silahlı çatışmalar ile sahadaki sınırlı personel nedeniyle Gazze'deki hastanelere teslimatımızda sorun oluşturmaya devam edecek. Gazze'deki insanlara bakım sağlamak için sürekli ve güvenli bir tıbbi yardım akışına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

- İsrail'den DSÖ'ye tahliye baskısı

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, dün İsrail ordusundan, Gazze'nin güneyindeki iki tıbbi depoyu 24 saat içinde taşımaları gerektiğine ilişkin bildirim aldıklarını duyurmuştu.

Bildirimde, kara operasyonlarının malzemeleri kullanım dışı bırakacağı uyarısının yer aldığını aktaran Ghebreyesus, "İsrail'e bu karardan geri dönmesi, hastaneler ve insani yardım tesisleri de dahil sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için mümkün olan her türlü tedbiri alması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullanmıştı.