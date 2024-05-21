Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan El-Avde Hastanesindeki sağlık personeli ve hastaların güvenliğinden endişe duyduklarını belirterek, 148 personel, 22 hasta ve refakatçilerinin halen mahsur durumda olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırdığı El-Avde Hastanesinin 19 Mayıs'tan bu yana kuşatma altında bulunduğunu, kimsenin içeri girmesine ve dışarı çıkmasına izin verilmediğini aktardı.

"148 hastane personeli, 22 hasta ve refakatçileri halen içeride mahsur kalmış durumda." ifadesini kullanan Ghebreyesus, hastanedeki sağlık personelinin, "20 Mayıs'ta keskin nişancıların binayı hedef aldığını ve hastanenin beşinci katına topçu roketinin isabet ettiği bir saldırı olduğunu" bildirdiğini vurguladı.

DSÖ ekibinin, tıbbi malzeme ile yakıt sağlamak, kritik hastaları nakletmek ve oradaki sağlık çalışanlarına destekte bulunmak için acil tıbbi ekip görevlendirmek üzere nisanda düzenli olarak hastaneyi ziyaret ettiğini hatırlatan Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle acil sağlık ekibi 13 Mayıs'ta başka yere taşındı. Geriye kalan hastaların ve hastane personelinin güvenliği konusunda derin endişe duyuyoruz. Onların korunması, insani yardıma erişim ve acil ateşkes için çağrıda bulunuyoruz."