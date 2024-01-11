Dr. Suat Günsel Camii ibadete açıldı (SON)

Tatar: “1571’den itibaren bu ülkede ezan sesleri bizler için çok anlam ifade etti"

“Ülkeye böylesine bir cami kazandırmanın anlamı bambaşka...”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Suat Günsel Camii’nin açılışıyla birlikte bugün bir mührün daha hep birlikte vurulduğunu kaydederek, bu açılışın KKTC’nin kökleşmesine, kurumsal yapısına, Kıbrıs Türk halkının imanına ve haklı davasına büyük bir katkı ve dünyaya verilen bir mesaj olduğunu belirtti.

Tatar, İslam aleminin Regaip Kandili’ni KKTC’nin en büyük camisinde kutlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, böyle bir eserin ülkeye kazandırılmasına vesile olan Günsel Ailesi’ne teşekkürlerini sundu ve caminin hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Suat Günsel Camii’nin ibadete açılış töreninde yaptığı konuşmada, KKTC’nin en büyük camisinin açılışında KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı olarak tüm İslam aleminin Regaip kandilini tebrik etmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının her türlü saldırı karşısında yüreğiyle, diniyle, imanıyla ve Anavatanı Türkiye’nin desteğiyle verdiği varoluş mücadelesi ve çektiği cefayla yazdığı destanı unutmamak gerektiğini belirten Tatar, bugün açılışını yaptıkları caminin taşıdığı ve ifade ettiği öneme vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in, Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesini Dikmen ovalarına kurmaya başladığında, birçok kişinin bunu bir hayal olarak gördüğünü kaydetti. Bölgeye yapılan yatırımın büyüklüğüne işaret eden Tatar, imanın, bekanın ve ecdadın bahşettiği değerlere sahip çıkarak, ülkeye böylesine bir cami kazandırmanın anlamının bambaşka olduğunu ifade etti.

- “Camide çok sayıda Kıbrıs Türkü’nün dokunuşu var..”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar geçen hafta Ankara’da açılan Güney Kıbrıs’ta kalan Osmanlı eserlerine ilişkin sergiye değinerek, aralarında bu topraklarda şehit düşen Hala Sultan’ın tekkesi, Limasol Köprü Camisi ve Bayraktar Camisi gibi eserlerin de olduğu çok sayıda cami ve eserin Cumhurbaşkanlığı nezdindeki komiteler aracılığıyla takibinin yapıldığını belirtti.

Ada genelindeki bu eserlerin tarihin bir simgesi olduğunu vurgulayan Tatar, “KKTC’deki 200'den fazla cami ve mescitlerde dualarımıza devam ederken, Güney Kıbrıs'ta bıraktıklarımızı unutmadığımızı ve 1571’den itibaren bu ülkede ezan seslerinin bizler için çok anlam ifade ettiğini buradan tüm İslam alemiyle paylaşıyorum” dedi.

Bu caminin 10 yıl önce başlayan yapım serüveninde çok sayıda insanın emeği olduğunu ve en ince detayında dahi Kıbrıs Türkü’nün dokunuşu olduğunu söyleyen Tatar, kullanılan taşın da çok zor bir taş olan Tremeşe taşı olduğunu vurgulayarak, taş ustalarının sanatını selamladı.

-“Kıbrıs Türk halkı, imanı, inancı ve yüreğinde sevgiyle varlığını sürdürme azmi ve kararlılığı içerisinde”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda egemen eşitlik temelinde kabulü için şu anda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle verilen mücadelenin ne kadar milli ve önemli olduğunu dile getirdi. Tatar, Kıbrıs Türk halkının imanı, inancı ve yüreğindeki sevgisiyle varlığını sürdürme azmi ve kararlılığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bugün bu camiyle bir mührün vurulduğunu daha hep birlikte görüyoruz. Bu açılış KKTC’nin kökleşmesine, kurumsal yapısına, Kıbrıs Türk halkının imanına ve haklı davasına büyük bir katkı ve dünyaya verilen bir mesajdır" dedi.

Suat Günsel’in şahsında tüm Yakın Doğu Üniversitesi ailesine, böyle bir eserin yaratılmasına vesile oldukları için teşekkür eden Tatar, bu eserin hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından dua okundu.