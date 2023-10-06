Acil Durum Hastanesi’nde hizmet veren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Servisi’nde bir ilk gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Prematüre Retinopatisi, vaktinden önce doğan (prematüre) bebeklerde ortaya çıkan ve görmeyi ciddi oranda etkileyen önemli bir göz hastalığı tespit edilen 28 haftalık üçüz eşi olarak doğan bir bebeğe İndirekt LASER Oftalmoskopi tedavi yöntemiyle başarılı bir operasyon yapıldı.

-Bakan Dinçyürek’ten ziyaret

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Göz Servisi’ni ziyaret ederek, operasyon geçiren bebeğin ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha önceleri ülkede bu tür hastaların yurtdışına acil olarak sevk edildiğini ifade eden Dinçyürek, hastanın, dün akşam saatlerinde, İndirekt LASER Oftalmoskopi ile tedavi edildiğini dolayısıyla bu operasyonun büyük önem taşıdığını belirtti.

Başarıyla sonuçlanan ameliyatı gerçekleştiren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Simge Altan’a, anestezi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi doktor, asistan, hemşireleri ve ameliyathane ekibine teşekkür eden Bakan Dinçyürek, tüm hastalara acil şifalar diledi.

Bakan Dinçyürek’e ziyaretinde, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan, Özel Kalem Müdürü Mehmetali Hüdaverdi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan eşlik etti.