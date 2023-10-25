Devlet Planlama Örgütü’nde görevden alma ve atamalar yapıldı.
Devlet Planlama Örgütü İzleme ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’na Batu Beyit atanırken, Hürol Üşümüş bu görevden alındı.
Öte yandan Devlet Planlama Örgütü Ekonomik Planlama Dairesi Başkanlığı görevini sürdüren Salih Kasap görevden alınarak yerine Pembe Arifoğlu atandı.
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Resmi Gazete’de yayımlanan göreve atama ve görevden alımlar yarından itibaren geçerli olacak.