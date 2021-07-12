Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Demokrat Parti’de içeride göründüğünden daha hareketli günler yaşanıyor bu sıralar…
Elbette onların da iç sorunları var ama bu kez başka!
Genel Başkan Fikri Ataoğlu günler öncesinden açıklamıştı yeni Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanını…
Afet hanım gerçekten de hak ediyordu bu görevi çünkü belki de son yıllarda partisini hiçbir zaman terk etmedi, en kötü günlerde genel sekreterlik görevini bırakmadı!
Hatta hükümetten elbette onun da bir takım beklentileri vardı ama yerine getirilmedi…
Partiye bağlılığı da bakan olma şansını getirdi kendisine!
Hemen şunu belirtelim;
Onun otoriter bir yönetici olduğunu en iyi bilenlerdeniz…
Eğer o makama getirilirse başaracağından da eminiz!
Peki o makama gelecek mi?
İşte ondan şüphe duymaya başladık…
Zira perde gerisinde başka bir isim de konuşulmaya başlandı!
Hem de partili olmayan…
Olur mu olur, siyaset artık bu ülkede çok şeye gebe!
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Başbakan Saner geçen hafta ne demişti;
Bu ülkede atamayı Cumhurbaşkanı yapar…
Doğru dedi de, Cumhurbaşkanı adaya gelmedi mi yoksa!
Hem de Fuat Oktay ile aynı uçakta geldi, hatta onu kendi makamında bile kabul etti…
Şimdi de her zamanki gibi adım adım geziyor ülkeyi!
Ama gelin görün ki beklenen atama bir türlü gerçekleşmiyor…
Geciktikçe gecikiyor!
DP MYK’si önceki gün toplanarak bazı kararlar üretti…
En önemlisi de Başbakana yapılan çağrıydı!
Kimisi çok beğendi bu açıklamayı hatta partinin dik durduğundan filan söz etti de…
Bize göre çok da sert bir açıklama filan olmadı!
Sen hükümetin ortağısın ne demekmiş çağrıda bulunup rica minnet ile kaderini bekleyeceksin…
Aksine DP MYK’sı hem Başbakana hem de Cumhurbaşkanına kısa bir süre verip bu sürenin sonunda hükümetten çekilme kararı da almalıydı!
Bu bizim değil parti tabanının genel bir isteğidir…
DP, UBP kadar olmasa da artık kemikleşmiş bir partidir ve eğer küskünleri geri dönme başarısını sağlarsa da eski günlerine dönme şansı vardır!
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Sağlık üst kurulu artı birçok sektör tarafından hain ilan edilmeye başlandı…
Şimdiye kadar konu sağlık olduğu için hep saygı duymaya çalıştık ancak, son olarak öyle bir karar aldılar ki olan yine turizm sektörüne oldu!
Dikkat ediniz lütfen, 8 Temmuz Perşembe günü vakaların artması nedeniyle yeni kararlar üretildi…
Buna göre çift aşı olanların kapalı yerlere PCR testi ile girmesine karar verildi!
Bu karar turizmciyi yedi bitirdi…
Çünkü hafta sonu bir çok aylar sonra tam kapasite ile çalışma hayali kurarken bu karar rezervasyonların yarısından fazlasının iptal edilmesine neden oldu!
Yanlış karardı çünkü…
Sen Perşembe akşamı karar alacaksın Cuma gününden itibaren PCR testi şartı getireceksin ama hiçbir önlem alınmadığı için PCR kuyruklarında insanlara işkence yapacaksın, turizmci nasıl olur da iş yapsın para kazansın!
Bir çok turizmci arkadaş aradı hem de bayramlık ağızlarıyla şikayette bulundu ama işte onları buradan aktarmak terbiyemize yakışmıyor…
Anlık ve günübirlik kararlarla bu ülke turizminin önünü açmak olanaksızdır!
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MESAJ KUTUSU
Sayın Fikri ATAOĞLU, bakanlık ataması halen gerçekleşmeyince MYK’dan daha sert bir karar bekleniyordu. Hatta parti tabanınız hükümetten çekilmeniz gerektiği yönünde mesajlar gönderiyor. Bir vekilinizin de partiden ihracını isteyenler de her geçen gün yoğunlaşıyor…
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Sayın Ersan SANER, UBP’nin 17 bin üyeye ulaşması kurultay taktikleri olarak görülürken bu sayıyı yasal bulmayanların mahkeme süreci başlatacakları da konuşulmaya başlandı. Bu arada kurultay öncesi baskın seçim de gündeminizdeymiş umarız böyle büyük bir hatayı yapmazsınız!
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Sayın İzlem Gürçağ ALTUĞRA, Parti Meclisi toplantısında antijen testlerine karşı sıkı bir muhalefet yaptığınız gözlenmiş. Ha keşke siz de kurum olarak müracaat etseydiniz de listeyi sizi de alsalardı. Memleket yangın yerine dönmüşken bireysel kazanımları artık bir yana bırakmak gerekmez mi?
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Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, 3 yıl önce hayatını kaybeden bir fahri temsilcinin bu görevinden alınması belli ki sizin kadroların büyük bir hatası olarak tarihe geçecektir. Ama işte onlar hata yapar kabak da sizin başınızda patlar, bundan böyle ipleri tamamen elinize almak gerekiyor…
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Sayın Bülent DİZDARLI, aşı olan insanlara sağlıkçılar bir süre alkol almamalarını tavsiye ederken, sizin buna ters açıklamalar yapmanız kamuoyunda eleştiri ve tartışma konusu oldu. Bazı hayati değerdeki açıklamaları resmi makamlara bırakmak gerek değil mi?
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Sayın Suat GÜNSEL, Mimoza Otel yaz sezonunda Kıbrıslıların en uğrak yerlerinden birisi haline geldi, memnuniyet de bir hayli fazla ancak bir takım yönetim aksaklıklarının yaşandığı da gözlerden kaçmıyor. Daha profesyonel bir ekiple çalışmanız öneriliyor, haberiniz olsun istedik!
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Sayın Erhan ARIKLI, sizden önceki yönetimde Kıb-Tek’ten rant yiyen siyasiler ve gazeteciler suçlaması sanki de biraz havada kaldı gibi gözüküyor. Zira bunların isimlerini de deşifre edersiniz hem iyi bir amme hizmeti yapmış olursunuz hem de birçok insan da zan altında kalmamış olur…
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Sayın Hakan DİNÇYÜREK, aktif siyasete hızla bir dönüş yapacağınız artık kurduğunuz basın ofisiyle de kendini hayli göstermeye başladı. Ama en doğrusu da siyasetine artık kendini yargılaması gerektiği üzerine olan açıklamanızdı. Zor bir ihtimal olsa da ha keşke tümü de aynanın karşısına geçip kendileriyle bir yüzleşseler artık…
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Sayın Kemal ATAMAN, Koop-Bank ailesi olarak büyük yeniliklere imza atacağınız Ağustos ayındaki sürprizler bankacılık camiasında da merak konusu olmaya devam ediyor. Ekip tamamsa başarı da ardından kendiliğinden gelecektir değil mi?
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Sayın Senih ÇAVUŞOĞLU, bazı eleştirilere maruz kalsa da DAÜ İletişim Fakültesi olarak çok başarılı ve profesyonel bir yarışmayı kazasız belasız atlattınız. Yeni medyanın önü de böylelikle açılmış oldu, tebrik eder başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz…
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Sayın Metin BİLMEM, Merkezi Cezaevi’nde ortaya çıkan pozitif vakadan sonra tüm olumsuzluklara rağmen mucize bir özveri ve kendi olanaklarınızla mücadeleyi doruk noktaya çıkarmanız memnuniyetle karşılandı. Umarız en kısa zamanda yeni cezaevi hizmete girer de biraz olsun nefes almış olursunuz…