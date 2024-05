Demokrat Parti (DP) Merkez Kadın Örgütü, her yıl düzenlediği Anneler Günü etkinliğini bu yıl da yapmama kararı aldığını duyurdu.

Partiden yapılan açıklamada, buna gerekçe olarak Şampiyon Meleklerin acısı gösterildi.

“6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan ve bizleri derinden sarsan deprem felaketiyle kaybettiğimiz 'Şampiyon Melekler'imizin acısı hala taze iken coşkulu kutlamaları yapmayı uygun bulmadık.” denilen açıklamada, bir annenin taşıyabileceği en büyük acıya yüreklerdeki hüzünle ortak olunduğu vurgulandı.

Demokrat Parti Merkez Kadın Örgütü açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

“Hepimizin ortak davası olan İsias davası sonuçlanana ve sorumlular hak ettikleri cezayı alana kadar, acılarını paylaşmak adına yapılacak tüm etkinliklerde dün olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar yanlarında olduğumuzu yinelemek isteriz.

Şampiyon Meleklerimizin annelerine, yüreklerindeki bu derin acıyla baş başa kaldıkları bu günlerde sabır ve güç diliyoruz. Kaybettikleri evlatlarıyla geçirdikleri her an, bir ömür boyu sürecek olan ayrılığın acısını taşıyor olsa da, onların yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Unutmayacak, unutturmayacak ve her zaman yanlarında olacağız.”

Demokrat Parti Merkez Kadın Örgütü, Anneler Günü nedeniyle Zübeyde Hanım’ın büstünü, Aydın Denktaş ve Süheyla Küçük’ün kabirlerini ziyaret edeceklerini de bildirdi.