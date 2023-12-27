Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar; Genel Başkan, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu aleyhinde partinin eski başkan yardımcısı Redif Nurel tarafından ortaya atılan iddiayı “çirkin iftira” olarak niteledi ve kınadı.

DP’den yapılan açıklamaya göre Akpınar, Ataoğlu’nun Polis Genel Müdürlüğü nezdinde, Redif Nurel hakkında suç duyurusunda bulunarak yasal işlem başlattığını kaydetti.

Akpınar, “Hali hazırda gerekçeli istifasını sunmuş partimizin üyesi bulunan Redif Nurel ile ilgili olarak da partimizin ilgili kurullarının ivedi olarak toplanarak gerekli kararı üreteceğini Kamuoyuna saygılarımla bildiririm” dedi.