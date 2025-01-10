(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir döviz bürosunda çalıştığı dönemde bozdurduğu dövizlerle ilgili işlemlerin kayıtlarıyla oynayarak, kur farkını sirkat eden Alptürk Kansaran bugün mahkemeye çıkarılırken, 2024 yılı Ocak ayından itibaren 5 bin 768 işlemi sildiği ve 1 milyon 303 bin 918 TL parayı çaldığı kaydedildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Murat Ergün, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir döviz bürosunda müstahdem olarak çalışan zanlının 1 Ağustos 2024 ile Kasım 2024 tarihleri arasında alım satım işlemlerinde oluşan kur farklarından parayı sirkat ettiğini kaydetti.

Polis, şikayet üzerine zanlının aleyhinde derdest emri alındığını ve zanlının polise teslim olduğunu anlattı.

Polis memuru, zanlının 1 Ocak ile Kasım 2024 tarihleri arasında 5 bin 35 adet işlemi sildiğini ve ocak ayından itibaren kur farklarını çaldığını itiraf ettiğini kaydetti. Ergün, 1 Ocak ile 21 Kasım tarihleri arasında 1 milyon 303 bin 918 TL parayı sirkat ettiğini tespit ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini ve ceza-i ehliyetinin tam olduğunu kaydetti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 100 bin TL nakit yatırması, KKTC Vatandaşı iki kefilin 400 bin TL kefal senede imzalaması ve haftada bir gün polise ispati vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasını emir verdi.