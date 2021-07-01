Çiğdem Dürüst

Meclis dostluk grupları var ya…
Hani KKTC ve TC arasında…
Bunlar sosyal kültürel birliktelikler oluşturup, iki ülke arasındaki iyi niyetin göstergesi olabilecek ziyaret ve etkinliklere imza atarlar normal koşullarda.
İşte bizim dostluk grupları da Türkiye Cumhuriyeti Meclisi Dostluk Grubu davetlisi olarak Türkiye’ye gidiyorlar.
Buyurun!
İşte günlerdir, hatta aylardır söylemeye çalıştığımız şey tam olarak bu!
Benim meclisim aylardır doğru düzgün çalışmadı. Daha dün yazdık boşuna geçirilmiş bir yasama yılını daha geride bıraktığımızı. Nisabı dahi sağlamaktan aciz, kâh bilinçli, kâh alışkanlık sebebiyle bir türlü tek seferde nisap oluşturamayan ya da hiç toplanamayan bir meclis Dostluk grubu ziyareti açısından tam nisap sağlayacak!
Şimdi sormalıyız: Ey muhalefet temsilcisi Dostluk grubu üyesi vekillerimiz ve siyasal partileri! Şu anda bu ziyarete katılmanızın, söylediğiniz ve yaptığınız her şey ile nasıl da çelişkili gelmiyor size?
Bu davet reddetmeniz ve eleştirdiğiniz her şeyi yineleyerek, aslında bundan önce yapılması gereken çok başka şeyler olduğunu, yolunda gitmediğini iddia ettiğiniz iktidar partilerinin vekilleri ile bir araya gelmeden ve oralarda KKTC’nin zengin, sistemli, yolunda giden bir devlet olduğu imajını vermeyi reddederek; bu vesile ile tepkilerin de yinelenmesi daha anlamlı olmaz mıydı?
Şu anda sizler, devletin bütçesini kullanarak gezmeye gidiyor, gezme esnasında çok iyi çalışmış yasama temsilcisi siyasi kamu görevlileri görüntüsü sergiliyorsunuz. Hükümet partisi vekilleri bunu elbette yapacak!
Tabi ki gidecek ve orada işleyişle ilgili de ülke ile ilgili de her şey yolunda imajı verip görüş alışverişinde bulunacaklar.
HP mevcut iktidardan çok da farklı olmayan bir siyasal oluşum olan eski hükümetin dağılmasına vesile olarak attığı adımı bu dostluk grubunda yer alarak lağv etmiş olmuyor mu?
Cumhuriyetçi Türk Partisi gerek Türkiye müdahalelerin siyasi yapımıza olan zararlarının tümünü meşrulaştırmış olmuyor mu?
Ben mi farklı düşünüyorum?
Yine basiretsizlik örneği değil mi bu yaşananlar?
Dahası nisabın sağlanması yönünde gösterilemeyen bir basireti, vekil olma prestjinin, hem de biz oy verenler sayesinde kazanılmış bir takım geçici niteliklerin kullanılması yönünde atılan bu adım hiç akla yatkın değil!
Keşke hem bu geziyi hem de ziyareti gerek meclisin tembelliği ve üretimsiz bir yasama yılı geçirmiş olması gerekse de ülkenin içinde bulunduğu koşulları bahane ederek ülke bu durumda iken partilerinin yapılması gereken işlerle ilgilenirken kendilerinin de halkın yanında olmaları gereken yerde olacaklarını söyleyerek kibarca reddedebilirlerdi.
Yoksa Türkiye’nin tepki koyması ya da olası bir seçimde destek alamamaktan mı korkuyorlar acaba?
Buyurun1
Bir tane daha tutarsızlık gerekçesi size…
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Uzun lafın kısası:Gereksiz!
Bu gezi,aslında siyasetçilerin ne kadar iyi rol yapıyor olduklarını aklımıza getirmiyor mu?
Siyasi partilerin yaptıkları ile söylediklerinin tutarsızlığının da bir göstergesidir!
Bunu bir kez daha sergilemişlerdir.
Biz bir kez daha buna sessiz kalıyoruz.
Dr. Çiğdem DÜRÜST