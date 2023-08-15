Dominik Cumhuriyeti'nin San Cristobal kentindeki çarşıda yer alan bir fırında meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.

Yerel yetkililer, San Cristobal'de "Old Marketplace" olarak bilinen çarşıdaki bir fırında patlama meydana geldiğini ve bazı binaların yıkıldığını aktardı.

Patlamada ilk belirlemelere göre, 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, en az 39 kişinin yaralandığını ifade etti.

San Cristobal Valisi Pura Casilla, yaptığı açıklamada, patlamanın iş yerlerinin yoğun olduğu bir alanda meydana geldiğini ve kent merkezine yakın iş yerlerini büyük ölçüde etkilediğini söyledi.

Yetkililer, patlamanın nedeninin araştırıldığını belirtti.

Bu arada, itfaiye ekiplerinin binalara sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

- Patlamada, 4 aylık bebek de öldü

Dominik Ulusal Sağlık Servisi Direktörü Dr. Mario Lama yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin arasında kafa travmasından ölen 4 aylık bir bebek ile iki yetişkin olduğunu belirtti.

Bölgedeki yerel bir bankadan yapılan açıklamada da kadın çalışanlardan birinin patlamada öldüğü doğrulandı.