“Domestik Yerel Tohumları Girne Kentinde Sürdürülebilir Kılmak" projesinin 1. atölye çalışması cumartesi günü yapıldı.

Girne Belediyesi’nin desteği, Girne Gençlik Meclisi İnisiyatifi ile Taşkent Doğa Parkı’na bağlı Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü - Kıbrıs Tohum Bankası arasındaki işbirliği ilk etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Girne Gençlik Meclisi İnisiyatifi’nden yapılan açıklamada Girne Gençlik Meclisi İnisiyatifi'nin "Yerel domestik tohum üretimi kapsamında yerel tohumlardan sebze yetiştirilmesi ve tohum üretimi’ konusunda çalışma yaptığı kaydedildi.

Avrupa Birliği tarafından ‘Sivil Büyü Projesi’ kapsamında finanse edilen ve Girne Gençlik Meclisi İnisiyatifi tarafından yürütülen çalışma kapsamında gerçekleşen ilk atölye çalışmasına Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Belediye Meclis Üyeleri ile belediye yöneticileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, inisiyatifler, dernek üyeleri, kooperatif temsilcileri, gönüllüler, Ozanköy sakinleri, muhtarlar ve belediye personelinden oluşan yaklaşık 40 kişi katıldı.

-Bamya tohumları dağıtıldı

Katılımcılara yaz sebzelerinden elde edilen ilk tohum ve ilk hasılat olan bamya tohumları dağıtıldı.

Girne Belediyesi, yerel yönetim hizmetleri yanında, toplumda uyarlanabilir girişimleri uygulama düşüncesiyle çalışmalar başlatan sivil toplum örgütlerine de yol açıcı rolü ile çalışmalarını uygulama fırsatı veriyor. Ekim çalışmaları Girne Belediye sınırları içinde Girne Belediyesi’nin tahsis ettiği tarıma uygun nitelikli toprağa sahip arazide devam ediyor.

Kıbrıs topraklarında yetişen/yetiştirilen ama çeşitli sebeplerle kaybolan ya da kaybolmakta olan yerel tohumların korunması, sürdürülebilir olarak üretilmesi ve tüketilmesi, konuyla ilgili eğitimlerin verilmesi modelinin yaygınlaştırılmasını hedefleyen çalışmalar 6 ayda tamamlanacak.

Kıbrıs Tohum Bankası ile gerçekleşen protokol Kıbrıs’a özgü yerel tohumların bulunmasını, tanımlanmasını ve bir tarım rehberi oluşturulmasını öngörüyor.

Proje kapsamında ayrıca; atölye çalışmaları düzenlemek, yetiştiricilere üretilen tohumları ücretsiz ulaştırmak, kurulacak olan gönüllü ağlarıyla farklı yerlere yerel domestik tohumların ekilmesini ve yetiştirilmesini sağlamak gibi faaliyetler bulunuyor.