Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen "KKTC’de ikamet izinsiz kalma” ve “sahtekarlıkla para temini” suçlarından tutuklanan Festus Asare bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Halil İbrahim Gizmen olguları aktardı. Polis, zanlının 3 Mart 2023 tarihinde Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde bulunan ve Bozalp İnşaat tarafından ayrı ayrı kiralanan bir apartman dairesinin odalarını mal sahibinden habersiz ve yetkisi olmadığı halde bir odasını Nijeryalı öğrenciye kiraladığını söyledi. Polis, zanlının kiraladığı oda için Nijeryalı öğrenciden 3 aylık peşinat ve depozito olarak, 980 Sterlin aldığını belirtti. Polis memuru, zanlı hakkında 23 Haziran 2023 tarihinde tutuklama emri çıkarıldığını açıkladı. Polis memuru, zanlının 28 Ağustos tarihinde müştekinin avukatının ofisine gittiği esnada tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Zanlının 29 Ağustos 2023 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada 29 Kasım 2019 tarihinden beri yani bin 372 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini açıkladı.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, davalarında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.