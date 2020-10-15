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Doktor açığımız hala belirlenmedi!

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

15 Ekim 2020, 01:51

Tüm ülkelerde, sağlık konusu değil aylarca, yıllarca gündemlerinin başında olacak.

Sağlık çalışanları, bir tarafta Koronavirüs ile mücadele ederken, diğer taraftan da rutin sağlık hizmetlerini vermeye çalışıyor.

Ülkemizde de durum farklı değil.

Zor olan sağlık hizmetlerine ulaşma konusu daha da zorlaştı.

Halkımızın sağlık hizmetlerinden faydalanma olanaklarında ciddi anlamda gerileme var.

Bu gerilemenin iki nedeni var.

Birincisi, devletin sağlık kurumlarının sayıca yetersizliği.

İkincisi, sağlık çalışanlarında sayı ve organizasyon eksikliği.

İlk sorun, yanı devlete ait sağlık merkezlerinin sayıca yetersizliği sorunu, Acil Durum Hastanesi ile bir nebze de olsa rahatlatılacak gibi görünüyor.

Ancak bir şartla.

İçinin yeterli personel ile doldurulup, çalışma organizasyonunun yapılması koşulu ile.

Ülkemizde ne yazıktır ki, hangi sağlık çalışanına ihtiyacımız olduğuna dair ciddi bir çalışma yapılagelmiş değildir.

Sağlık çalışanları arasında da doktorlarla ilgili çalışma yapılmasından sanki özellikle kaçınılıyor gibi bir izlenim var.

Ülkemizin hangi branşlarda kaç doktora ihtiyacının olduğunu bilmiyoruz.

Doktor kayıtlarını elinde tutan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, bu ihtiyaçları değil Sağlık Bakanlığı ile, üyeleri ile bile belirleme girişiminde bulunmuyor.

Önümüz kış, vakalar artacak.

Önümüzdeki senelerde yeni pandemilerle karşılaşabileceğimize dair yorumlar yapılıyor.

Peki Sağlık Bakanlığı, hekim örgütleri neden duruyor?

Ülkemizin doktor envanteri neden çıkarılmıyor?

Kamuda çalışan hekimler arasında, kadro ve görev yerleri kontrol ediliyor mu?

Emekli kaç doktordan, hangi uygulamalar için dışarıdan hizmet satın alınmaya devam ediliyor? Bu hizmet alımlarının önüne geçmek için neden ileriye dönük hangi planlar yapılıyor?

Özel hastanelerin doktor kadrolarının tam olup olmadığı inceleniyor mu?

Ülkemizin genel anlamda doktor ihtiyacının listesi hazır mı?

Bu soruları sormak bile cesaret ister bu ülkede.

Bu soruları çözmek ise hem evliya sabrı hem de çizgi filmlerdeki gibi olağanüstü güçlere sahip olmayı ister son tahlilde!

İletişim: 0542-8529899

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