Hem doğum günü hem evlilik yıl dönümü aynı günde kutlandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı

Bir yastığa 36 yıldır baş koyan  Ergün-Zehra Güner Çiftinin Zehra Güner'in doğum günü aynı zamanda evliliğin 36. yılında  doğum günü ile  iki kutlama birden yapıldı.

Haber:Ergün Yahat