Hem doğum günü hem evlilik yıl dönümü aynı günde kutlandı.

Bir yastığa 36 yıldır baş koyan Ergün-Zehra Güner Çiftinin Zehra Güner'in doğum günü aynı zamanda evliliğin 36. yılında doğum günü ile iki kutlama birden yapıldı.

Haber:Ergün Yahat