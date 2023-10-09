Hem doğum günü hem evlilik yıl dönümü aynı günde kutlandı.
Bir yastığa 36 yıldır baş koyan Ergün-Zehra Güner Çiftinin Zehra Güner'in doğum günü aynı zamanda evliliğin 36. yılında doğum günü ile iki kutlama birden yapıldı.
Haber:Ergün Yahat
Hem doğum günü hem evlilik yıl dönümü aynı günde kutlandı.
Bir yastığa 36 yıldır baş koyan Ergün-Zehra Güner Çiftinin Zehra Güner'in doğum günü aynı zamanda evliliğin 36. yılında doğum günü ile iki kutlama birden yapıldı.
Haber:Ergün Yahat
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