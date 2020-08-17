banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1084
ALTIN
460.485
DOLAR
7.3653
STERLİN
9.6471
EURO
8.7151

Doğu Akdeniz anahtarı silihtarda

BAŞYAZI
Türkiye

BAŞYAZI

17 Ağustos 2020, 05:52

Kuzey Kıbrıs yine kritik bir seçimin arifesinde.

Ülke tarihinde en fazla adayın yarışacağı seçimler olması nedeniyle de bir ilki içerisinde barındıran seçimlerin ve sonucunun önemi ise Doğu Akdeniz’deki dengeler ve hidrokarbon politikalarını doğrudan etkileyecek olması noktasında öne çıkmakta.

Sıradan bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olmayacağı şimdiden belli, tıpkı önceki seçimler gibi.

Ve Kıbrıslı Türkler sadece bir Cumhurbaşkanı seçmekten çok fazlasını ortaya koyacakları bir seçime gidiyor.

Kritik Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunun Doğu Akdeniz’deki dengeler ve hidrokarbon yataklarına dair uluslar arası politikalar içerisindeki yerinin stratejik derinliği gözlerden kaçmamalı.

Doğu Akdeniz’deki dengeler ve zengin hidrokarbon yataklar üzerindeki politikaları doğrudan etkileyecek bir öneme sahip görünmese de Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları özelde anavatan Türkiye ve KKTC’nin mavi vatandaki varlığı genelde ise uluslar arası güçlerin Akdeniz’deki politikaları açısından kritik bir mevzi konumunda.  

Ve uluslar arası hidrokarbon savaşında Kuzey Kıbrıs’taki kritik Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucu itibariyle stratejik ağırlığı olan bir mevzi konumunda.

Doğu Akdeniz’de süren “Soğuk Savaş”ın tarafları için Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri özel örneğinde kritik 60 gün başlamış durumda.

Kritik Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunun Doğu Akdeniz’de sıcak bir çatışmanın arifesinde olan “Soğuk Savaş”a domino etkisi yapacak olması da seçimlerin stratejik önemini ortaya çıkarmakta.

Kritik seçimlere yönelik aday ve seçmen eğiliminin de siyasi kutuplaşmaya doğru kaymaya başlaması da seçimlere dair tüm öngörüler ile ezberleri bozmuş durumda.

Kıbrıs Türk sağına yönelik birlik mesajları verilmesi ve siyasi yelpazenin sağında yer alan yapıların bu yönde motive edilmesi sadece parti ve adayına verilen bir destek olarak yorumlanmamalı.

Ve bu yönde ortaya konan irade ile dönmeye başlayan çarklar, Doğu Akdeniz’e dair 2021 yılı ve sonrasında da tansiyonun düşmeyeceğinin de ilk işareti.

Tam da bu yüzden ekim ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin stratejik önemi ortaya çıkmakta.

Ve artık toplum lideri statüsü ile Kıbrıs sorunu müzakerelerinde Kıbrıs Türk’ü ve Anadolu Türk’ünün haklarını da savunma sorumluluğunu taşıyan Cumhurbaşkanının görüşme masasının stratejik parametlerinden biri olan hidrokarbon zenginliklerinin adil paylaşımı ilkesi çerçevesinde mavi vatan üzerindeki Ankara-Lefkoşa politikalarını da değer vermesi Kıbrıs Türk’ünün geleceğini doğrudan şekillendirecek bir etkiye sahip.

Kıbrıs Türk sağı tam da bu noktada motivasyon içerisine girme sinyalleri verirken Kıbrıs Türk solu henüz eski söylem ve sloganlar üzerinden seçimlere yön verme eğilimi ile tam bir akıl karışıklığı yaşamakta.

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının Kıbrıslı Türkler için bir gelecek seçimi olduğunu anlamak için Doğu Akdeniz’i yakından takip etmek gerekli.

Siyasi görüş ayrılıkları olsa bile mavi vatan üzerinde paralel ve ayni yol haritası ile yürümek siyasi yelpazenin en sağından en soluna kadar tüm adaylar için tarihsel ve toplumsal bir sorumluluk.

Anadolu ve Kıbrıslı Türklerin mavi vatan üzerindeki haklarının korunması yanında geleceklerinin ipotek altına girmemesi için de Ankara ve Lefkoşa’ya da ödevler düşmekte.

Hem bu kadar yakın iken bir o kadar uzak olabilmeye bir son vermek ile yeni döneme başlamalı, Ankara ve Lefkoşa.

Doğu Akdeniz ve mavi vatan üzerindeki bir mevzi veya diplomatik bir güç merkezi statüsü ile Cumhurbaşkanlığı domino etkisi başlatacak stratejik ağırlığı ile Lefkoşa, Doğu Akdeniz’in anahtarlarından biri.

Kritik Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda anahtarı elinde tutan Doğu Akdeniz’de bir adım öne geçecek.

Ve Kıbrıslı Türkler sadece kendilerinin değil Anadolu’nun da kaderini belirlemek için sandığa gidiyor.

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim