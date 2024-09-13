Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ''Doğrudan Gelir Desteği'' teşvik ödemelerine ilişkin beyanda bulunmayan üreticilere ek süre verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teşvik ödemelerinde yaklaşık 300 küçükbaş hayvan üreticisinin beyan yapmadığının tespit edilmesinden dolayı mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla 19 Eylül Perşembe günü mesai sonuna kadar bir defaya mahsus olmak kaydıyla bir günlüğüne ek beyan açılması uygun görüldü.

Üreticilerin belirtilen günde bağlı bulundukları Kaza Veteriner Dairesi’ne başvuru yapmaları gerektiği kaydedildi.