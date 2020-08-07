Serbest Kürsü / Levent Özadam
Son dönemde HP’ye karşı ciddi bir saldırı başlatıldı...
Bundan da en fazla Kudret Özersay ve Ayşegül Baybars nasibini alıyor!
Baybars’ın durumu ortada...
İmar planı konusunda yaptığı çalışma belli bir kesim tarafından beğenilmedi!
Beğenmeyenler memleketi düşündükleri için filan değil...
Tamamen bireysel menfaatler yüzünden Baybars’ı yerden yere vuruyor!
Daha da ileri gidip bel altı da çalışıyorlar...
Yıpransın ve gitsin diye!
Zaten hükümet bozulsaydı ki artık bozulma ihtimali de kalmadı, bunun nedeni Baybars olacaktı...
Burada HP’nin duruşu önemlidir!
Koltuğu korumak adına baskılara boyun eğmediler, bakanlarına sahip çıktılar, bu konudaki mücadelede kazandılar...
Oysa birçok partide halen iç savaş var, birbirlerini yiyorlar!
Toplumsal değil de bireysel düşündükleri için...
Bu özelliğinden ötürü HP’yi kutlamak gerek!
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Baybars’a saldırılar devam ederken, şimdi topun ucundaki isim Kudret Özersay oldu...
Gelen vuruyor, giden vuruyor misali!
Adam dedi ki, Ankara’ya bu süreçte gitmek normal değildir...
Bunun altına biz de rahatlıkla imzamızı atarız!
Bir kere dün de belirttik, yapılan davet tüm siyasi parti liderlerine yapılsa ve Kıbrıs Türkünün içinde bulunduğu durum ile gelecek planları masaya yatırılsa başımız üstüne...
Ama bu konuda yanlış yapıldı ve 3 parti lideri seçilerek kafalarda bir sürü soru işareti yaratıldı!
Arıklı dün açıkladı;
Önümüze 3 tane Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi koydular diye...
Hadi bakalım buna yorum yapın!
Madem ki ne hükümet konusu ne de seçimler konuşulmadı anketlerin masada işi neydi?
Telkin yok, müdahale yok diye kimse kimseyi kandırmasın lütfen...
En hafif tabiriyle yapılmak istenen müdahale direkten dönmüştür!
Bunun geniş detayını sizlerle önümüzdeki günlerde paylaşacağız...
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Kudret Özersay, dün öyle bir laf etti ki aslında tüm Kıbrıs Türkünün duygularına tercüman oldu...
Popülizm mi yaptı bilemeyiz ama doğrulara parmak bastı;
“Doğru bulmadığımız şeyi Türkiye’ye söylememiz gerekir...”
Gayet net ve açık bir mesajdır bu!
Biz yıllardır ne yaptık;
Sol hükümetler geldi Türkiye’ye karşı sert tavır içine girdi, ama yapılan maddi ve manevi yardımlara da yok demedi...
Sağ hükümetler geldi ağızlarını açıp da iki laf edemedi!
İşte Özersay’ın bu açıklaması her iki kesimin de ortak paydası olması gerekirdi...
Burada büyük bir çoğunluk Türkiye’nin en azından şimdiki şartlarda olmazsa olmazları arasındadır!
Bu arada;
Milliyetçilik Türkiye sevdalılığı filan da değildir...
Bizi yıllardır böyle kandırdılar!
Korkularından Kıbrıs Türkünün gerçek sorunlarını Ankara’ya iletemediler...
Ankara ziyaretlerinde hep önlerini ilikleyip esas duruşta beklediler!
Ama Türkiye ile yapılan işbirliği anlaşmalarının altına imzalarını attıkları halde imzalarına sadık kalmadılar...
Haliyle Ankara da kendi projelerini üretip önümüze koydu ve her defasında da şiddetli tartışmalar yaşandı!
Onun içindir...
Türkiye bizim düşmanımız değil, dünyada ki tek dostumuzdur!
Bizim kendimizi anlatma gibi bir engelimiz olduğu müddetçe de alınan bazı kararlar elbette bize uygun olmayacak ve iki ülke ilişkileri hiç yoktan zarar görecektir...
Artık çocukluktan çıkmış olgun bir devletimiz vardır!
Adam gibi derdimizi anlatabilmeli, bunu yaparken de tüm ön yargılarımızdan arınabilmeliyiz...
Gerçek ana-yavru ilişkisi de zaten böyle olur!
Özersay’ı açık sözlülüğünden ötürü kutlarız...
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MESAJ KUTUSU
Sayın Hasan TAÇOY, Başbakan’ın İstanbul dönüşünde tüm bakanlar hazır kıta birlik beraberlik mesajı verirken sizin karşılamada bulunmamanız çeşitli söylentilere neden oldu. Bu arada günde en az 20 köy gezerek kulislere devam ettiğiniz gözlemleniyormuş. Savaş büyük olacak desenize...
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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, hem okullar hem veliler hem de öğrenciler okulların açılması konusunda artık net tarih istemeye başladılar. Türkiye açma kararı aldığına göre sanırız büyük ihtimalle paralel bir karar alınacak gibi görülüyor değil mi?
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Sayın Ali Murat BAŞÇERİ, Büyükelçilik önündeki uzun kuyruklar 40 derece sıcaklıkta uzayınca görüntü çok iç açıcı olmuyor. Bir çaresini bulup vatandaşın çilesine son vermeniz bekleniyor.
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Sayın Serdar DENKTAŞ, ada genelinde hemen tüm köylerde seçim teşkilatları kurmaya başladığınız bunu da genç bir ekiple yaptığınız konuşuluyor. Bu iki ay hem ülke hem de sizin için çok fazla sıcak olacak desenize. Allah kolaylıklar versin...
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Sayın Halil TALAYKURT, müşavirlik için artık son iki haftaya girmiş gün sayıyormuşsunuz. Biraz istirahat sizin için iyi olacak değil mi? Bu arada başarılı geçen ameliyattan sonra ses tonunuzda bir değişiklik olmuş, dostlarınızın şakalarına maruz kalıyormuşsunuz. Hayırdır inşallah!
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Sayın Barış TİLKİ, 6 yıllık yoğun bir çalışmanın ürünü olarak sürücü kurslarının kooperatifleşmesi artık gerçekleşiyormuş. Özellikle bu konuda haksız kazanç elde edenler düşünsün artık. Umarız en kısa zamanda sektörü toparlarlarsınız...
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Sayın Ali PİLLİ, sağlık çalışanlarını eleştirirken bazı haklı yanlarınız olsa da bunu medya önünde deşifre etmek çok da hoş gözükmedi. Yani onları bir masa başında toparlayıp olaylara toplumsal bakış açısı ile yaklaşmak çok zor bir şey miydi?
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Sayın Ayşegül BAYBARS, hükümet ortağınız imar planı konusunda önerisini yaptığına göre artık bu olayı tatlılıkla bağlama zamanı geldi de geçiyor bile! Bu arada partinizin tümünün size sahip çıkması ve savunması da dikkatlerden kaçmadı. Kıymetini bilmek gerek değil mi?
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Sayın Alihan PEHLİVAN, son imajınız biraz mafyavari olarak yorumlanmaya başladı. Hayırdır sektör mü değiştirmeye karar verdiniz acaba? Kamyonla para onlarda olduğu için hiç de fena fikir değil yani!
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Sayın Kudret ÖZERSAY, Ankara ile ilişkiler konusundaki müthiş yorumunuz eğer vitrine değilse son yılların en anlamlı sözlerini sarf ettiniz. Kıbrıs Türkü sağ bir kulvardan ilk kez böyle cesur sözler duydu. Bakalım etkileri ve tepkileri ne olacak?
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Sayın Mahmut ERDEN, yeni bir oluşumun ilk tohumlarını atmak için ada genelinde çok özel toplantılar yaptığınız görülüyormuş. Demek ki abi sözü dinlemeyip illa ki siyasetin dibine kadar ineceksiniz, hayırlara vesile olsun artık...