Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali 8 Ağustos Perşembe gecesi başlıyor.

Dernek'ten verilen bilgiye göre, 7’incisi yapılacak festival, Doğancı Kalkındırma Derneği (DOKAD) ev sahipliğinde, Lefke Belediyesi'nin katkıları, Doğancı Kooperatif Kredi Şti’nin destekleri ve Alpcans ana sponsorlunda 8-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Saat 18.30 da kortej ile başlayacak festivalin açılısında sırasıyla Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yapacak.

Festival boyunca misafirlere ücretsiz tadımlık karpuz dağıtımı yapılacak, ayrıca “para ile değil doya doya çocuklarımız eğlensin” sloganı ile sponsorlar tarafından finanse edilen oyun alanları hizmet verecek.

Kurulacak stantlarda bölge ve ülke kültürünü temsil eden yiyecek, içecek, el işi, hediyelik eşya gibi ürünler satılacak, ayrıca halk dansları, jönglör gösterisi, Kafkas dansı, led ışıklı dans show, sihirbaz gösterileri ve benzeri etkinlikler izleyicilerin beğenisine sunulacak

(AK/ÖZ)