Doğancı (Elye) Eylem Komitesi adına Mehmet Bicen’in yaptığı açıklamada, “Güzelyurt’a su aktarmak için inşa edilen derivasyon kanalı yüzünden köye giriş ve çıkışlar, 1983 yılında yapımı tamamlanan köprü üzerinden olmaktadır. Trafik akışına uygun olmayan, üzerine iki arabanın sığmakta zorlandığı 41 yıllık bu köprü, onlarca trafik kazasına neden olmuştur” denildi.

Yetkililerin bu konuya “ilgisiz” kaldığını ifade eden Bicen, yarın saat 11.00’da Doğancı (Elye) köprüsünde uyarı eylemi yapacaklarını ve yetkililere “bir an önce bu yanlışın düzeltilmesi” çağrısında bulunacaklarını duyurdu.