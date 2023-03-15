Lefkoşa, 15 Mart 23 (TAK): Türkiye Bilimler Akademisi tarafından,
İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs ev sahipliğiyle, “Doğal Kaynaklarda Verimlilik
ve Alternatif Enerji Çözümleri Çalıştayı” düzenleniyor.
20-22 Mart tarihleri arasında Grand Pasha Lefkoşa Otel’de yer alacak çalıştayın, açılışı 20 Mart Pazartesi günü saat 10.30’da yapılacak.
Ahmet Erbaş: “isias Otelle İlgili Soruşturma Çatı Davadan Ayrı Yürütülecek. Sonuna Kadar Takipçisi Olacağız”
Çalıştada birinci gün, “İklim Değişikliği Çerçevesinde KKTC Su Yönetimi”, ikinci gün ise, “Alternatif Enerji Kaynakları ve Doğal Gaz Lojistiği” ele alınacak.
(AF/GÜL)