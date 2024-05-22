“Doğal çevreyi ve biyoçeşitliliği korumak her bireyin sorumluluğu”

Biyologlar Derneği (Bio-Der), doğal çevreyi ve biyoçeşitliliği korumanın her bireyin sorumluluğu olduğunu kaydederek, daha yeşil bir dünya için hep birlikte çalışılması çağrısında bulundu.

Biyologlar Derneği, 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, başka bir dünyanın olmadığını vurguladı.

Biyologlar Derneği Başkanı Hatice Benan tarafından yayımlanan mesajda, insan nüfusunun çoğunun şehirlerde yoğunlaştığı ve doğa ile doğrudan teması kaybettiği kaydedilerek, insanlığın geleceğinin artık her zamankinden daha fazla, canlılar ve çevre arasındaki ilişkiyi ne kadar iyi anladığına bağlı olduğunu belirtti.

“İnsan popülasyonu dünyanın çevresini hızla değiştiriyor, ancak bu değişikliklerin sonuçlarını tam olarak anlamıyoruz.” denilen mesajda, insan faaliyetlerinin biyosferde dolaşan nitrojen miktarını artırdığı, dünya genelinde arazi örtüsünü değiştirdiği ve atmosferik karbondioksit konsantrasyonunu artırdığı örneği verildi, bu değişikliklerin yaratabileceği tehlikelere dikkat çekildi.

Mesajda, 22 Mayıs’ın artık kutlama günü değil doğal yaşamın çeşitliliğinin önemini vurgulama ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına dikkat çekmek adına mücadele gününe dönüştüğüne işaret edildi.

İnsanların doğal kaynakları tüketme ve yok etme hızının doğanın yenilenme hızından çok daha yüksek olduğunun da altı çizilen mesajda şu ifadeler kullanıldı:

“Biyolojik çeşitliliğin kaybı, canlıların hayatta kalma şansını azaltırken, tarım, ilaç sanayi ve turizm gibi insan faaliyetleri üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı, gelecek nesiller için sağlıklı bir yaşam ve sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için de önemlidir.

Biyologlar Derneği olarak, bu önemli günü kutlamak değil; kurulduğumuz günden beri en büyük amaçlarımızdan biri olan toplumu bilinçlendirmek ve sürdürülebilir yaşamın elzem bir parçası olan biyoçeşitliliği korumak adına yaptığımız mücadelenin her gün daha da yükseldiğini hatırlatmak istiyoruz.”