Devrimci Komünist Birlik (DKB), 2 Aralık'ta Tüzük Kongresi’ni gerçekleştirerek, kuruluş çalışmalarını tamamlayan Kıbrıs Komünist İnisiyatifi’nin (KKİ) ilanını selamladı.

Birlikten yapılan açıklamada, inisiyatifin ilanının son derece önemli, tarihsel bir girişim olarak görüldüğü ifade edilerek, inisiyatifin, birliğin ilke edindiği hedeflerle aynı doğrultuda örgütlenmeye başlaması nedeniyle DKB kurucu üyesi ve kuruluşundan itibaren Genel Sekreterlik görevini yürüten Yusuf Alkım’ın, DKB üyeliğinden istifa ederek, KKİ kurucu üyesi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Devrimci Komünist Birlik kendi örgütsel çalışmalarını askıya almaya ve tüm gücü ile Kıbrıs Komünist İnisiyatifi’nin ülkemizin tümünü kapsayacak şekilde, Marksist-Leninist merkezi bir komünist örgütlenmeyi inşa etme yönünde atacağı tüm adımları desteklemeye hazırdır” denildi.