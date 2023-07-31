Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığına Mustafa Lakadamyalı, Dışişleri Dairesi Genel Müdürlüğüne Gizem Alpman atandı.

Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevlendirmelerle ilgili kararlar bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı. Kararlar, yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden alınan Kemal Köprülü, Cenevre Temsilciliğine; Dışişleri Dairesi Genel Müdürlüğü görevinden alınan Damla Güçlü, Washington Temsilciliği'ne; Manama Temsilciliğinden alınan Umut Koldağ ise Abu Dhabi Temsilciliğine atandı.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlık mevkiine atanan Mustafa Lakadamyalı Washington Temsilciliği’nde, Dışişleri Dairesi Genel Müdürlüğüne atanan Gizem Alpman da Cenevre Temsilciliğinde görevliydi.