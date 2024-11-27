Yeni geçiş kapılarının açılmasına ilişkin görüşünün olumsuz olduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, mevcut 9 kapının yeterli olduğunu ve kapı sayısını artırmanın “sınırı" anlamsızlaştıracağını dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 897 milyon 914 bin TL’lik Dışişleri Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

-Uluçay

Bütçe üzerine söz alan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Aynı rotayı önümüze koymadık belki ama büyük resme bakarak sanki hepimizi aynı limana gidiyoruz gibi görünüyor.” dedi.

Hissiyatının gidilecek bu limanın Kıbrıs Türk halkı için olabilecek en iyi koşulların yakalanması olduğunu belirten Uluçay, İsrail’le Lübnan’ın imzaladığı ateşkes anlaşmasına işaret etti. Bu gelişmenin bir nebze olsa rahatlatıcı olduğunu kaydeden Uluçay, bunun büyük resim açısından da önemli olduğunu söyledi.

Uluçay, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilere ve ortak çalışmalarına da değinerek, bu sürecin Kıbrıs’a da olumlu yansımaları olacağını, ülkelerin politik ajandalarında Kıbrıs’a ilişkin bir yol haritasını da gündeme alabileceklerini öngördüğünü kaydetti.

Teberrüken Uluçay, ülkenin ekonomik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, Dışişleri Bakanlığı’nın geçiş kapılarının açılması çalışmalarına yönelmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

Uluçay, Cumhurbaşkanlığının son aylarla gündeme getirdiği “doğrudan ticaret” taleplerine de değinerek, bu konuda kısa vadede adımlar atılabileceğini belirtti. Uluçay, bakanlıkların bu yönde aktif olması ve emek harcamasının Kıbrıs Türk halkının yararına olacağını söyledi.

- Ertuğruloğlu

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu de söz alarak, Kıbrıs meselesinde ileride yapılması planlanan 4+1 formatındaki görüşmenin, meselenin çözümüne katkı sağlayacak bir görüşme ve sonuç çıkabilecek bir yol olmadığını kaydetti.

Ertuğruloğlu, “ortak zemin yok” açıklamasından sonra iyi niyet misyonunu BMGK’ye iade etmesi gereken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in doğru adımı atamadığını savundu.

“3D” olarak bilinen “direkt ulaşım, direkt ticaret, direkt temas” konusuna da değinen Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının hakkı olan bu taleplerin elde edilmesinin mevcut tek yolunun KKTC’nin tanıtılması olduğunu belirtti.

Yeni geçiş kapılarının açılması yönünde görüşünün de olumsuz olduğunu açıklayan Ertuğruloğlu, mevcut 9 kapının yeterli olduğunu ve kapı sayısını artırmanın “sınırı" anlamsızlaştıracağını dile getirdi.

Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs’ın yeni kapılara ilişkin taleplerinin sadece ekonomik olmadığına, güvenlik açısından anlamları bulunduğuna işaret ederek, kapılardaki mevcut sıkışıklığın da Güney Kıbrıs’ın uygulamalarından kaynaklandığını söyledi.

Ertuğruloğlu, sıkıntılara sadece ekonomik gözle bakma lüksüne sahip olmadıklarını kaydederek, “Bu adada anlaşma yok. Ateşkes anlaşması bile yok, fiili ateşkes var. O kadar hassas bir coğrafyadayız ki, tüm ülkeler kendi çıkarları doğrultusunda burada hareket ediyor.” dedi.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay’ın Yeşil Hat üzerinden yapılan ticarete ve elde edilen gelirlere dikkat çekmesi üzerine ise, Ertuğruloğlu, bir takım iş insanlarının para kazanabilmesi için Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla yapılan ticaret sayesinde Kıbrıs Türk halkı kitlesel olarak toplum düzeyine indirildiğini söyledi ve bunu doğru bulmadıklarını kaydetti.

CTP Milletvekili Doğuş Derya ise, bakanın sözlerine tepki göstererek, Yeşil Hat’tın bir nefes borusu olduğunu kaydetti, Derya, Dışişleri Bakanına “Kıbrıs Türk sermayesini küçük görme” eleştirisinde bulunarak, “Bu ülkeye dair bir kaygınız yok.” yorumunda bulundu.

-Milletvekilleri Dışişleri Bakanlığı bütçesindeki artışı yetersiz buldu

CTP Milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı bütçesindeki artışın “az oluşuna” yönelik eleştiri yaptı. CTP Milletvekili Erkut Şahali, bütçe kalemlerine ilişkin Maliye Bakanlığı personeline bazı sorular yöneltti ve bütçede yapılan artışın “az olduğu” düşüncesini paylaştı. CTP Milletvekili Salahi Şahiner de Şahali’nin ifadelerine destek vererek, Dışişleri Bakanlığı bütçesini “Dükkanı kapatın ve gidin” bütçesi olarak nitelendirdi. CTP Milletvekili Fikri Toros da söz konusu bütçeye yönelik, “Bırakın kapasite artırımını, mevcut kapasiteyi korumaya engel bir bütçe” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bir önceki bütçede yüzde 0.75 olan bakanlık bütçesinin payının bu sene 0.59’a düştüğüne dikkat çekerek, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin bundan çok daha fazla olması gerektiğini kaydetti. Mevcut bütçeyle, yeni temsilcilik açabilmek değil, mevcutların sürdürebilirliği konusunda bile sıkıntı yaşandığını söyleyen Ertuğruloğlu, tüm bu sıkıntılara rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoföroğlu da bütçenin nasıl belirlendiğini ve nelerin yansıtıldığına dair bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından 897 milyon 914 bin TL’lik Dışişleri Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Bütçe görüşmeleri, 15 dakikalık aranın ardından, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) bütçesinin görüşülmesiyle devam edecek.