Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’ın(TAK) eski müdürlerinden Perihan Aziz için taziye mesajı yayınladı.

Ertuğruloğlu, “Zor yıllarda Türk Ajansı-Kıbrıs’ta (TAK) muhabir olarak göreve başlayıp, müdürlük görevine kadar yükselen, fedakar basın emekçisi, basınımızın ‘Perihan ablası’ Perihan Aziz’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim” ifadelerini kullandı.

“Perihan Aziz’in TAK’a ve Kıbrıs Türk basınına yaptığı değerli katkılar her zaman minnetle anılacaktır” diyen Ertuğruloğlu, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve basın camiasına baş sağlığı diledi.