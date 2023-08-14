Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk basınının müstesna ismi gazeteci-yazar Süleyman Ergüçlü’nün vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ergüçlü’nün ölümü vesilesiyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk basınının müstesna ismi, yakın dostum, kardeşim Süleyman Ergüçlü’nün vefatından derin üzüntü duydum. Kalemiyle, milli Kıbrıs davamızda Kıbrıs Türkü’nün sesinin duyurulması için yaptığı değerli katkılar unutulmayacak. Kıymetli eşi Neşe Hanım'a, evlatlarına ve basın camiasına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun."